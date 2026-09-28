Avvocati penalisti in protesta: flashmob davanti al Tribunale di Marsala

Avvocati penalisti in piazza a Marsala per spiegare le ragioni dell’astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI). Oggi, lunedì 28 settembre, alle ore 10, davanti all’ingresso principale del Tribunale di Marsala, la Camera Penale territoriale organizzerà un flashmob aperto alla partecipazione e all’attenzione pubblica. L’iniziativa nasce nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa dall’UCPI e sarà l’occasione per illustrare pubblicamente le motivazioni alla base dell’astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie. Gli avvocati penalisti intendono così portare all’esterno delle aule di tribunale le proprie ragioni, richiamando l’attenzione sui temi che riguardano l’esercizio della professione e, più in generale, il funzionamento della giustizia penale. Il flashmob davanti al Tribunale di Marsala rappresenterà quindi un momento di informazione e confronto pubblico, con l’obiettivo di spiegare le ragioni della protesta e le istanze sostenute dalla categoria.