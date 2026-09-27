Dopo la decisione del Gip, la dichiarazione del deputato del Pd Dario Safina

Il deputato del Pd Dario Safina dopo la decisione del Gip di prorogare le indagini della vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto quando era assessore al Comune di Trapani ha diffuso una nota stampa.

“Apprendo dalla stampa la decisione del Gip di disporre la prosecuzione delle indagini. Naturalmente avrei auspicato, come richiesto dalla stessa Procura, l’archiviazione del procedimento, ma affronto questo ulteriore passaggio con la massima tranquillità.

Non ho nulla da temere e sono convinto che ogni ulteriore approfondimento non potrà che contribuire a chiarire definitivamente i fatti e a confermare la mia totale estraneità alle contestazioni che mi riguardano.

Continuerò, pertanto, ad affrontare questa vicenda con serenità e nel pieno rispetto delle istituzioni, confidando che il lavoro della magistratura possa condurre rapidamente alla piena e definitiva ricostruzione dei fatti”.

Dario Safina