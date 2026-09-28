A Castellammare inaugurato il nuovo parco giochi Baden Powell

È stato inaugurato il nuovo parco giochi nell’area Baden Powell di Castellammare del Golfo, completato con la realizzazione di nuove attrezzature ludiche, della pavimentazione e di una serie di interventi che rendono lo spazio più sicuro, accogliente e fruibile per i più piccoli. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e il deputato regionale Giuseppe Bica. Presenti anche il sindaco Giuseppe Fausto, la vicesindaco Lorena Di Gregorio, gli assessori Giovanni D’Aguanno e Giovanni Ciufia, il comandante della Polizia municipale Vito Simonte, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Ancona, la vicepresidente Angela Bongiorno, la consigliera provinciale Giusy Corbo, il dirigente scolastico dell’istituto Pascoli-Pirandello Salvatore Tinnirello e i dirigenti dell’Ufficio tecnico comunale. Protagonisti della mattinata sono stati i bambini della scuola Falcone e Borsellino, che hanno inaugurato simbolicamente l’area con il loro entusiasmo, diventando i primi a utilizzare i nuovi giochi. Aricò ha sottolineato l’importanza degli interventi di rigenerazione urbana e della riqualificazione delle aree periferiche, evidenziando il valore degli spazi destinati alla socialità e ai più giovani, soprattutto quando sorgono accanto a una scuola intitolata ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Un investimento da 98 mila euro e Patto di collaborazione

L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento regionale di 98 mila euro. Di questi, 82 mila euro sono stati destinati al completamento del parco Baden Powell, mentre la restante parte sarà utilizzata per la realizzazione di una nuova area giochi nella frazione di Balata di Baida. La gestione del parco rientra nel regolamento comunale per l’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani, uno strumento che punta a favorire la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini nella cura e valorizzazione degli spazi pubblici. In questo contesto il Comune ha sottoscritto un Patto di collaborazione con l’associazione Laurus – Cultura Ambiente, il Centro di Solidarietà Castellammare APS, la Cooperativa Sociale Orizzonte, la scuola materna Falcone e Borsellino e i cittadini Giacomo Ingoglia, Joe Margagliotti e Marika Amico, coinvolgendo inoltre gli istituti comprensivi Pascoli-Pirandello e Pitrè. Il progetto, facilitato dal CeSVoP, rappresenta un esempio concreto di amministrazione condivisa dei beni comuni e prevede il coinvolgimento degli studenti in attività educative dedicate alla legalità, al volontariato, alla tutela dell’ambiente e alla cura del territorio.

Legalità e cura del verde

Nel corso della giornata alcuni bambini hanno anche messo a dimora delle piantine all’interno del parco, contribuendo direttamente alla cura degli spazi comuni e al decoro urbano. Tra le iniziative previste nell’area figura inoltre il progetto “Tu sei speciale”, promosso dal Dipartimento della Famiglia della Regione Siciliana, con percorsi educativi dedicati alla legalità, al volontariato e alla valorizzazione dei beni comuni. Durante l’inaugurazione è stato offerto anche olio extravergine d’oliva della Cooperativa Sociale Pimlico, prodotto nell’uliveto confiscato alla mafia e intitolato al Beato Rosario Livatino, a testimonianza del valore del riutilizzo sociale dei beni confiscati e dell’impegno per la diffusione della cultura della legalità. Il nuovo parco si candida così a diventare un punto di riferimento per bambini e famiglie, un luogo di incontro e socialità che arricchisce il patrimonio degli spazi pubblici cittadini. L’auspicio dell’amministrazione e dei soggetti coinvolti è che l’area venga preservata nel tempo e continui a essere vissuta e curata dall’intera comunità.