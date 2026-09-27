Marsala, 49enne di Castelvetrano condannato per pornografia minorile

Un uomo di 49 anni di Castelvetrano è stato condannato dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala dott. Massimiliano Alagna, ad un anno e otto mesi di reclusione oltre al pagamento di una multa di 8 mila euro. il reato contestato è quello di per pornografia minorile.

L’uomo era stato inizialmente imputato per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, nella sentenza emessa dal giudice lilibetano il reato è stato modificato e riqualificato.

L’imputato, originario di Castelvetrano è stato inoltre condannato a risarcire i danni alla parte civile che si era costituita nel processo.