Pallacanestro Marsala dopo oltre 20 minuti di buon basket crolla nel finale a Capo d’Orlando

La Nuova Pallacanestro Marsala resta in partita per 27 minuti, ma deve arrendersi al Nova Basket con il punteggio finale di 89-65.

La formazione marsalese era partita con il giusto atteggiamento e riuscendo a tenere testa ai padroni di casa per gran parte dell’incontro.

La dinamica dell’incontro e la svolta

La squadra rimane agganciata alla partita, mostrando intensità e determinazione, prima di un episodio che cambia l’inerzia del match. Dopo l’espulsione di un giocatore del Nova Basket e il tecnico fischiato all’allenatore della formazione di casa, la Nuova Pallacanestro Marsala smette di fatto di giocare. Il Nova Basket, invece, reagisce compattandosi, al contrario, la formazione marsalese si disunisce e perde progressivamente lucidità e ritmo.

Una sconfitta maturata soprattutto nell’ultima parte dell’incontro, dopo 27 minuti giocati alla pari. La Nuova Pallacanestro Marsala dovrà ripartire dagli aspetti positivi mostrati nella prima parte della gara e lavorare sulla capacità di reagire nei momenti di difficoltà, mantenendo concentrazione e compattezza fino alla sirena finale.

Prossima gara domenica 4 ottobre in casa, al PalaMedipower, contro Svincolati Milazzo, reduci come la formazione di coach Grillo da una sconfitta.