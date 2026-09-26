Amici del Terzo Mondo: “Inopportune e fuori luogo le dichiarazioni dell’assessora su panchine e immigrati”

L’associazione Amici del Terzo Mondo esprime profondo disappunto quanto affermato dall’assessora alle politiche sociali del Comune di Marsala, Anna Caliò, durante la Festa dell’Unità. “Mai come in questo momento storico – sottolinea il presidente Enzo Zerilli – occorre fare attenzione alle parole che si utilizzano quando si parla di un fenomeno complesso come l’immigrazione. Dire che le panchine di piazza Matteotti sono state tolte perchè la sera si sedevano gli extracomunitari appare una dichiarazione inopportuna e fuori luogo, tanto più se a pronunciarla è un’assessore in quota Pd durante un dibattito organizzato nel corso della Festa dell’Unità”.

Per l’associazione Amici del Terzo Mondo è quantomai necessario che in tempi difficili come quelli attuali, in cui la presenza di migranti nelle nostre comunità diventa spesso oggetto di strumentalizzazione politica a fini elettorali, le amministrazioni e le varie realtà impegnate in ambito sociale propongano narrazioni alternative e azioni che favoriscano la cultura del dialogo, della cooperazione e della pace, nel solco dei valori e dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dal diritto internazionale.