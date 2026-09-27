Etna, prolungato lo stop dei voli da e per Catania per tutta la domenica 27 settembre

Prosegue, per il secondo giorno consecutivo, la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania per l’emissione di cenere dall’Etna.
Lo stop che inizialmente ieri era stato previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato fino alle 23.59 di domenica 27 settembre per il prolungamento della chiusura dello spazio aereo C1 attorno al vulcano.
In pratica da e per Catania non si vola per tutta la giornata
Lo ha reso noto la Sac, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri come giàavvenuto ieri e in altre occasioni simili a “…verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”.
La Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica infatti che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1.
Si prepara un’altra giornata di “calvario per i passeggeri, alcuni dei quali stazionano a Fontanarossa dalla giornata di ieri.