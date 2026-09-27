Marsala: Duilio Piccione lascia la Lega, resta all’opposizione ma… VIDEO

Giorni fa, il consigliere comunale di Marsala Duilio Piccione, ha fatto sapere di lasciare la Lega, il partito in cui si è candidato ed è stato eletto al Consiglio comunale nelle ultime Amministrative. In un’intervista per itacanotizie.it. Piccione ci fa sapere che seguirà l’onorevole Lo Curto nella scelta di lasciare il partito di Salvini, ponendosi in una posizione critica nei confronti dell’assessore regionale Mimmo Turano. Piccione resta all’opposizione consiliare ma… “mai dire mai”, dice.

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