Tirocinanti commercialisti trapanesi, siglata la convenzione con il Tribunale

È stata stipulata tra il Tribunale di Trapani e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Trapani, la Convenzione per la formazione e l’orientamento dei tirocinanti dell’Ordine dei Commercialisti finalizzata ad avvicinare i giovani professionisti allo svolgimento concreto dell’attività giudiziaria. Il tirocinio sarà svolto presso il Tribunale di Trapani nel settore delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, delle procedure concorsuali e crisi di impresa. Il tirocinante Dottore Commercialista che intende svolgere il tirocinio di formazione presso l’Ufficio Giudiziario deve, congiuntamente con il Professionista presso il quale svolge la pratica professionale, farne domanda all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Trapani, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio (indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni).

Il programma di tirocinio verrà predisposto da una commissione costituita dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o da loro delegati. Per ciascun tirocinante Dottore Commercialista presso l’ufficio giudiziario viene predisposto un progetto di tirocinio che dovrà prevedere: – l’indicazione di un Magistrato e di un Dottore Commercialista quali affidatari (tutori) presso il Tribunale e con funzione di riferimento didattico-organizzativo; – il percorso e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso l’ufficio giudiziario. Per informazioni ed aggiornamenti è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ordine dei Commercialisti al seguente indirizzo mail segreteria@odcectrapani.it o numero di telefono 0923 21264.