A Trapani riapre la palestra Pinco dopo 11 anni e oltre 2,1 milioni di euro. VIDEO

È stata inaugurata questa mattina sul Lungomare Dante Alighieri di Trapani la palestra dedicata alla memoria di Francesco Paolo Pinco, insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo. La struttura, chiusa dal 2015, torna così a disposizione della città al termine di un importante intervento di riqualificazione finanziato con fondi del PNRR per un importo complessivo di 2.171.370,66 euro. L’opera rappresenta un nuovo tassello del programma di rigenerazione urbana e sociale avviato dall’amministrazione comunale. La palestra è stata completamente rinnovata e adeguata agli standard di sicurezza e accessibilità, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le attività sportive, educative e sociali del territorio.

GUARDA IL VIDEO

Tra gli interventi realizzati figura il raddoppio degli spogliatoi, pensato per garantire una migliore fruizione degli spazi, oltre all’adeguamento dell’impianto ai requisiti richiesti dalle federazioni sportive per l’omologazione delle attività agonistiche. La gestione della struttura è stata affidata all’Istituto Comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto di Trapani, che avrà il compito di valorizzare uno spazio destinato principalmente agli studenti ma aperto anche alle realtà associative del territorio. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giacomo Tranchida e dall’assessore allo Sport Andrea Genco. “La palestra Pinco era chiusa dal 2015. È una delle storiche palestre cittadine, sede in passato di importanti eventi di pallacanestro, pallavolo e di numerose altre discipline sportive. In questi anni abbiamo lavorato per ottenere i finanziamenti e realizzare gli interventi necessari. Oggi raccogliamo i frutti di quel lavoro”, hanno dichiarato.

I due amministratori hanno inoltre sottolineato la presenza della famiglia Pinco alla cerimonia inaugurale, evidenziando la volontà di costruire un progetto sportivo condiviso con le associazioni locali affinché la struttura possa essere pienamente utilizzata e non diventi «una cattedrale nel deserto» dal punto di vista gestionale. Un ruolo centrale sarà svolto dall’istituto scolastico guidato dalla dirigente Anna Maria Sacco, chiamato a coordinare le attività della palestra restituita alla città dopo oltre un decennio di chiusura.