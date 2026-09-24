Il Trapani Calcio esonera (di nuovo) Mister Aronica

L’FC Trapani 1905 ha sollevato dall’incarico Mister Salvatore Aronica. Il provvedimento si è reso necessario per cercare di dare una sterzata decisiva all’ambiente, alla luce dei risultati di questo inizio di campionato. Questo il messaggio: “La Società desidera ringraziare Mister Aronica per l’impegno, la dedizione e la grande professionalità profusi sin dal primo giorno del suo operato. La Società ci tiene a precisare che, al di là delle dinamiche sportive e dei risultati sul campo, il rapporto umano e la profonda stima reciproca rimangono del tutto inalterati e sereni. A Salvatore Aronica vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera calcistica e professionale.Nelle prossime ore la società renderà nota la guida tecnica a cui verrà affidata la squadra”. Non è la prima volta che Aronica ‘salta’ dalla panchina granata. E’ accaduto nel 2024, dopo una stagione ballerina per il Trapani, prologo di quello che è poi è accaduto lo scorso anno con la retrocessione dalla Lega Pro alla D.