Un “isolotto” spunta davanti a Villa Genna: mistero a 300 metri dalla costa marsalese

Da alcuni giorni, a circa 300 metri dalla costa, proprio di fronte a Villa Genna, fa bella mostra di sé un piccolo “isolotto” verde, grande appena un paio di metri quadrati e ben visibile anche dalla terraferma. Ma di cosa si tratta, si chiede il prof. Elio Piazza che vive in zona e che ci segnala lo strano ‘avvistamento’. A prima vista potrebbe sembrare una piccola formazione affiorante, tanto da richiamare alla mente la cosiddetta “Rocca di Lipari”. In realtà, l’origine sarebbe decisamente più naturale e curiosa: si tratterebbe di un albero sradicato, trasportato dalle correnti e infine rimasto incagliato sul fondale roccioso, in un punto particolarmente basso e quasi affiorante. Le radici e la vegetazione ancora presenti sull’albero contribuiscono a creare, da lontano, l’impressione di una piccola isola comparsa improvvisamente davanti alla costa marsalese.

La presenza del tronco in mare non è però passata inosservata, alimentando la curiosità di residenti e passanti. Resta da chiarire da dove provenga l’albero, come sia arrivato fino a quel punto e, soprattutto, se la sua posizione possa rappresentare un pericolo per la navigazione o per le imbarcazioni che transitano nella zona. Per saperne di più sarà necessario l’intervento probabilmente della Guardia Costiera, chiamata a verificare la natura del curioso “isolotto” e le eventuali condizioni di sicurezza dello specchio d’acqua interessato.