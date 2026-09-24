La Sala: “Digitalizzare i servizi significa far sentire i marsalesi partecipi”. VIDEO

L’apparato comunale di Marsala necessitava da molto tempo di uno snellimento burocratico e digitale. L’assessore Enrico La Sala, ingegnere informatico, si occupa proprio di questo da oltre 100 giorni, con alcuni accorgimenti che aiutano gli utenti a conoscere e fruire di alcuni servizi in maniera più immediata. “Sta andando abbastanza bene, i primi 3 mesi sono stati di assestamento per capire come far funzionare tutta la macchina. E’ un percorso lungo e complicato ma stiamo già vedendo i primi risultati”, ci ha detto l’assessore scelto dalla sindaca Andreana Patti, nel corso della conferenza stampa sui primi mesi alla guida del Comune di Marsala.

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Tra questi l’attivazione sul sito istituzionale di una sezione dedicata alle vie interessate dalla pulizia notturna, tale da conoscere – al di là della segnaletica stradale che bisogna sempre visionare – quali sono le strade che in determinati giorni e ore devono essere lasciate libere da auto per consentire la pulizia. Anche l’App Municipium è stata riattivata e migliorata. Adesso i cittadini possono segnalare disservizi e ricevere una risposta dall’Amministrazione. “I dati che ci arrivano dall’uso del digitale sono ottimi, abbiamo monitorato i servizi attraverso l’accesso – ci dice l’assessore La Sala – ad esempio abbiamo notato delle percentuali di aumento dei biglietti venduti dei bus, per cui il digitale non è fine a se stesso, ma significa anche far sentire i cittadini partecipi alla macchina amministrativa. Vogliamo ottimizzare tutti i settori comunali”.