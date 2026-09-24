Trapani: dopo 46 anni la Chiesa del Sacro Cuore torna accessibile

Domenica 27 settembre, alle ore 18.15 il Vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, presiederà l’inaugurazione e la benedizione del nuovo ascensore della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù (in via Giovan Battista Fardella). Inaugurata il 13 giugno 1980, la chiesa – caratterizzata da un’architettura moderna e sollevata rispetto al piano stradale – ha dovuto fare i conti per ben 46 anni con barriere architettoniche che ne limitavano la fruibilità. Nel corso degli anni diversi progetti si erano arenati a causa della complessità tecnica e dell’elevato impegno economico.

L’occasione provvidenziale per sbloccare l’opera è arrivata con il Giubileo straordinario vissuto dalla parrocchia (insieme alle altre in Diocesi intitolate al Sacro Cuore) tra l’aprile 2024 e il giugno 2025, concesso dalla Penitenzieria Apostolica – per tramite del Vescovo Fragnelli – in occasione dei 150 anni dalle apparizioni del Sacro Cuore a Santa Margherita Maria Alacoque. Durante l’Anno Santo, il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici hanno individuato nell’abbattimento delle barriere il segno giubilare concreto, finanziato attraverso la generosità e le offerte dei fedeli. Concluse le procedure burocratiche e tecniche, e grazie anche al contributo determinante dei fondi dell’8xmille della Chiesa Cattolica, l’opera è ora a disposizione della cittadinanza e dei fedeli. «Possiamo dire con gioia e commozione: oggi la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Trapani è veramente accessibile a tutti. Nessuno è escluso, come il Cuore di Cristo, che è aperto per ogni creatura», sottolinea il parroco, Don Salvatore Grignano.