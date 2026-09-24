I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno notificato il provvedimento emesso dalla Sezione Penale e Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani, con il quale è stata disposta la confisca del patrimonio, del valore di oltre 3 milioni di euro, riconducibile – direttamente o indirettamente – a un soggetto ritenuto “socialmente pericoloso” e ai suoi familiari. Il patrimonio era stato sequestrato dai militari tra marzo e dicembre 2025 in esecuzione di specifico provvedimento di sequestro di beni emanato dal Tribunale su proposta della Procura della Repubblica di Marsala, avanzata ai sensi del “Codice Antimafia” sulla scorta delle risultanze delle investigazioni economico-patrimoniali affidate agli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani.

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In particolare, gli approfondimenti esperiti nei confronti del proposto, soggetto pregiudicato, avevano permesso di accertarne, ai sensi del citato “Codice Antimafia”, sia la pericolosità sociale generica, perché indiziato di vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose, sia la pericolosità sociale qualificata, poiché indiziato della commissione di plurimi fatti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in materia di Politica Agricola Comune. Le indagini economico-patrimoniali avevano poi evidenziato, in ognuno degli anni considerati, una rilevante e ingiustificata “sproporzione” tra gli esigui redditi dichiarati al fisco dal proposto e dai suoi familiari e l’effettivo, ingente patrimonio disponibile illecitamente accumulato in quegli anni, indice sintomatico di come l’intero nucleo familiare avesse vissuto abitualmente dei proventi delle plurime e gravi attività delittuose poste in essere.

Il sequestro e l’odierna confisca, disposta dal Collegio giudicante all’esito del dibattimento, hanno interessato beni dislocati nei comuni di Marsala, Salemi e Santa Ninfa, tra cui si annoverano 24 beni immobili, tra appartamenti, terreni e fabbricati, imprese commerciali e relativi complessi aziendali, quote di partecipazione societaria, contenitori per la fermentazione e lo stoccaggio del vino, macchine agricole e automezzi, polizze di pegno. L’utilizzo sistematico delle misure di prevenzione patrimoniali rimane uno strumento fondamentale per evitare l’immissione di ricchezze illecite nel circuito legale dell’economia, garantendone il regolare andamento. Il provvedimento ablatorio è il risultato del diuturno impegno dell’Autorità Giudiziaria e della Guardia di finanza nel quadro delle strategie di aggressione patrimoniale dei beni acquisiti da soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose, a tutela della legalità in tutti gli ambiti esposti alle minacce della criminalità economica e finanziaria. Il decreto di confisca è stato disposto ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011, nell’ambito del relativo procedimento di prevenzione, non ancora definitivo; i destinatari del provvedimento potranno, infatti, ancora avvalersi eventualmente dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.