A Marsala il PD celebra la Festa dell’Unità, iniziative dal 24 al 26 settembre

Tre giorni di incontri, dibattiti e ascolto attivo sui principali temi che riguardano il futuro di Marsala, della provincia e della Sicilia. È questo lo spirito della Festa dell’Unità 2026, in calendario dal 24 al 26 settembre 2026 in Piazza della Vittoria (Porta Nuova) a Marsala, pensata non solo come momento celebrativo, ma come un vero e proprio cantiere permanente di idee, vicinanza e partecipazione civica. Europa e fondi comunitari, giovani e “restanza”, lavoro e sicurezza, contrasto al caporalato, cultura, scuola, mobilità sostenibile e prospettive politiche del territorio saranno al centro dei sei appuntamenti in programma, strutturati per coinvolgere attivamente la cittadinanza. «Come Partito Democratico – dichiara Linda Licari, Segretaria cittadina del PD e Consigliera comunale – sentiamo forte la responsabilità di uscire dai luoghi tradizionali della politica per stare in mezzo alle persone. Servirebbero sempre più spazi di dibattito, così come abbiamo fatto nelle periferie: questo continuerà a essere il nostro obiettivo prioritario. A breve riprenderemo con gli incontri nei quartieri per comprendere da vicino aspettative, criticità e bisogni reali su cui dovremo intervenire con determinazione. Vogliamo dare voce a chi vive sulla propria pelle il peso della crisi, per non lasciare nessuno solo davanti all’impoverimento e alle disuguaglianze crescenti».

La Festa prenderà il via giovedì 24 settembre alle 17:30, con i saluti della Segretaria Linda Licari e della Segretaria provinciale PD Valeria Battaglia.

Ore 18:00 – “ Europa che vale, Europa che cresce: il futuro dei fondi europei e lo sviluppo del territorio” : risorse europee e opportunità per l’economia locale. Partecipano Peppino Lupo (eurodeputato PD), Andreana Patti (sindaca di Marsala), Filippo Parrino (Lega Coop Sicilia), Francesco Cicala (CNA Trapani), Maria Rita Carnevale (esperta in Fondi Europei e Finanza Agevolata) e Davide Piccione (segreteria PD con delega all’Agricoltura). Modera Gaspare De Blasi.



“ : risorse europee e opportunità per l’economia locale. Partecipano Peppino Lupo (eurodeputato PD), Andreana Patti (sindaca di Marsala), Filippo Parrino (Lega Coop Sicilia), Francesco Cicala (CNA Trapani), Maria Rita Carnevale (esperta in Fondi Europei e Finanza Agevolata) e Davide Piccione (segreteria PD con delega all’Agricoltura). Modera Gaspare De Blasi. Ore 19:00 – “Restare è Resistere: per il futuro di una generazione”: dedicato alle nuove generazioni e alle prospettive di chi sceglie di rimanere e costruire il proprio futuro in Sicilia. Intervengono Giuseppe Trovato (autore del libro Restare è resistere), Riccardo Patti (Segretario provinciale GD), Andrea Vallone (GD Marsala), Benedetta Bianco (Segretaria GD Mazara del Vallo), Sara Parrinello (Presidente associazione Nonovento) e Mari Albanese (segreteria regionale PD Sicilia). Modera Vincenzo Figlioli.



Venerdì 25 settembre:

Ore 18:00 – “ Diritto alla dignità: lavoro, sicurezza e contrasto al caporalato” . Al confronto prendono parte Domenico Siracusano (segreteria regionale PD Sicilia), Anselmo Gandolfo (CGIL), Dino Biondo (CISL), Tommaso Macaddino (UIL), Marilena Titone (coordinatrice del Polo Sociale Integrato di Marsala) e Anna Caliò (Assessora comune di Marsala). Modera Francesco Appari.



“ . Al confronto prendono parte Domenico Siracusano (segreteria regionale PD Sicilia), Anselmo Gandolfo (CGIL), Dino Biondo (CISL), Tommaso Macaddino (UIL), Marilena Titone (coordinatrice del Polo Sociale Integrato di Marsala) e Anna Caliò (Assessora comune di Marsala). Modera Francesco Appari. Ore 19:00 – “Dalle Periferie al Centro: il patrimonio culturale come diritto di cittadinanza”, un focus sul decentramento culturale e sulla partecipazione. Al tavolo Cleo Li Calzi (Presidente PD Sicilia), Cristina Tedesco (Dipartimento cultura PD Marsala), Gloria Genna (storica dell’arte), Sabrina Marino e Claudio Gulotta (Dirigenti Scolastici). Modera Claudia Marchetti.



La giornata conclusiva, sabato 26 settembre:

Ore 18:00 – “ Muoversi nel futuro: idee e progetti per una mobilità sostenibile” , dedicato a transizione ecologica, viabilità e vivibilità urbana. Intervengono Enrico La Sala (Assessore comune di Marsala), Giovanni Di Girolamo (ricercatore) e Gaspare Giacalone. Modera Carlo Rallo.



“ , dedicato a transizione ecologica, viabilità e vivibilità urbana. Intervengono Enrico La Sala (Assessore comune di Marsala), Giovanni Di Girolamo (ricercatore) e Gaspare Giacalone. Modera Carlo Rallo. Ore 19:00 – “Il futuro della nostra terra: idee, visione e unità per le sfide di domani”, il confronto politico conclusivo. Partecipano Anthony Barbagallo (Segretario regionale PD), Cristina Ciminnisi (Deputata ARS M5S), Antonella Ingianni (Direzione nazionale AVS), Rino Passalacqua (coordinatore Casa Riformista), Laura Barone (Assessora LCC Controcorrente), Nino Oddo (Segretario regionale PSI), Pier Paolo Montalto (Segretario regionale di Sinistra Italiana) e Antonio Ferrante (Coordinatore regionale Progetto Civico). Modera Rossana Titone.



Nel corso della Festa sarà possibile acquistare i ticket per panini e bibite direttamente al banchetto, dove, per chi vorrà, ci si potrà tesserare al partito e partecipare all’iniziativa di scambio libri usati (“prendi o lascia” un libro), con donazioni a favore di associazioni Onlus. Inoltre, sarà attiva la prevendita per i biglietti della proiezione del film NAZA, in prima visione a Marsala lunedì 28 settembre alle 18:30 presso il cine Don Bosco. Il PD invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questa importante prima in città!