Il Marsala vince in casa contro Castellammare nel ricordo di Nino Palermo

Il Marsala 1912 può proseguire il proprio cammino in Coppa Italia di Eccellenza vista la vittoria con il Castellammare Calcio 94 al Municipale “Nino Lombardo Angotta” negli ottavi di finale della competizione regionale. Prima del calcio di inizio è stato ricordato Nino Palermo, morto ieri dopo una lunga carriera come capitano del Marsala e per far crescere il calcio giovanile in città.

Gli azzurri partono forte e chiudono il primo tempo sul 2-1 grazie alle reti di Guadalupo e Affun, intervallate dal gol di Mannino. La partita cambia al 35′, quando Prezzabile viene espulso e il Marsala resta in inferiorità numerica. Nella ripresa il Castellammare sfrutta l’uomo in più e trova il pareggio con Musso. Nel finale, però, la formazione di Giannusa reagisce e al 39′ torna avanti grazie a un’autorete di Mbye sugli sviluppi di un’azione di Ardizzone. Il Marsala resiste fino al termine e conquista per 3 a 2 un successo prezioso in vista della gara di ritorno.