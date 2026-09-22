Salvini “Serve scostamento di bilancio da miliardi, manovra sia coraggiosa”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “E’ evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa nello stand di Fs a InnoTrans 2026.

“L’anno scorso c’era una guerra in corso, quest’anno abbiamo raddoppiato e non vedo venti di pace all’orizzonte. Temo che il costo dei carburanti si vada a sommare al costo dell’energia.

Bisogna essere coraggiosi”, ha aggiunto. “Ho letto le parole dell’amico Patuelli presidente dell’Abi, le banche sicuramente potranno portare un loro contributo importante. Le banche quest’anno chiudono con 50 miliardi di euro di utili, se invece di chiudere con 50 miliardi chiudessero con 46-47 miliardi di utili non penso che nessun banchiere piangerebbe. Con quei soldi ci sarebbero tante opere pubbliche da portare avanti”, ha spiegato. A chi gli chiedeva se un contributo può arrivare anche dai giganti energetici, Salvini ha risposto: “Anche, chi più ha più dà”. Quanto ai dati Istat sui conti pubblici, Salvini ha sottolineato: “Noi dobbiamo affrontare una legge di Bilancio che punta su investimenti, sviluppo e futuro e a me dello ‘zero virgolà in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese e un’Italia che sta correndo, solo come Mit a me servono 8 miliardi per pagare lavori già fatti. Non mi interessa commentare lo ‘zero virgolà, i francesi sono oltre il 5%, di cosa stiamo parlando?. Con due guerre in corso abbiamo bisogno di una manovra forte, coraggiosa e non dello ‘zero virgolà. Siamo la potenza industriale d’Europa e non possiamo rimanere bloccati agli umori di qualche burocrate europeo”, ha concluso.

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