Legionella, salmonella e difterite: perché si torna a parlare di malattie infettive?

Negli ultimi giorni in Sicilia e in Provincia di Trapani si sono registrati episodi che hanno riportato l’attenzione sul tema delle malattie infettive: un caso di legionella ad Alcamo, un focolaio di salmonellosi a Marsala che ha portato al divieto di utilizzo dell’acqua di un pozzo privato e, nelle settimane scorse, il caso di difterite segnalato a Palermo. Si tratta di situazioni molto diverse tra loro, causate da agenti patogeni differenti e con modalità di trasmissione diversi. Gli esperti invitano infatti a evitare facili collegamenti e a valutare ogni episodio singolarmente. Tuttavia, questi casi offrono l’occasione per riflettere su una domanda più generale: perché alcune malattie infettive sembrano tornare più spesso all’attenzione pubblica?

Il ruolo dei cambiamenti climatici

Tra i fattori osservati dagli studiosi vi sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Temperature più elevate e periodi prolungati di caldo possono favorire la proliferazione di alcuni microrganismi negli impianti idrici, nei serbatoi e nelle reti di distribuzione dell’acqua. La legionella, ad esempio, trova condizioni favorevoli in sistemi idrici dove l’acqua ristagna o raggiunge determinate temperature. Anche la gestione delle risorse idriche è considerata una delle sfide ambientali più importanti per l’Italia e per l’area mediterranea, dove siccità e fenomeni climatici estremi possono mettere sotto pressione infrastrutture e sistemi di controllo della qualità dell’acqua. E pensare che, in una città come Trapani, di recente ci sono diverse problematiche – come ci sono state nel recente passato – legate all’acqua contaminata.

Controlli più efficaci e diagnosi più frequenti

Un altro elemento da considerare è il miglioramento dei sistemi di sorveglianza sanitaria. Oggi laboratori e strutture sanitarie dispongono di strumenti diagnostici più avanzati rispetto al passato e riescono a individuare più facilmente infezioni che magari anni fa sarebbero passate inosservate o sarebbero state attribuite ad altre cause. Nel caso della legionella, ad esempio, gli studi evidenziano come il numero delle diagnosi dipenda anche dalla disponibilità dei test e dall’attenzione posta alla ricerca del batterio nei pazienti con polmonite.

Mobilità globale e circolazione delle persone

Tra i fattori analizzati dalla comunità scientifica vi è anche la crescente mobilità internazionale. Viaggi, turismo, scambi commerciali e spostamenti di popolazione consentono ai microrganismi di circolare più rapidamente rispetto al passato. Anche la crescente migrazione è un fattore da considerare con persone proveniente da Paesi dove il contagio e alcune malattie non sono completamente debellate, nonostante all’arrivo in Italia, il sistema sanitario alzi la soglia di sicurezza e controlli, quando però gli arrivi/sbarchi sono monitorati dalle forze dell’ordine. Gli esperti, tuttavia, sottolineano che sarebbe scorretto attribuire automaticamente la comparsa di una malattia a specifici fenomeni migratori senza evidenze epidemiologiche. Ogni focolaio richiede indagini approfondite per individuare con precisione l’origine del contagio e le modalità di diffusione.

Nessun allarme, ma attenzione alla prevenzione

Le autorità sanitarie ricordano che la comparsa di casi isolati o di piccoli focolai non significa necessariamente che ci si trovi davanti a un’emergenza sanitaria. La prevenzione resta però fondamentale: manutenzione degli impianti idrici, controlli sulla qualità dell’acqua, corrette pratiche igieniche nella preparazione degli alimenti e adesione ai programmi vaccinali rappresentano gli strumenti più efficaci per limitare la diffusione delle malattie infettive. Più che di un ritorno generalizzato di vecchie malattie, dunque, gli specialisti parlano di un insieme di fattori — ambientali, sociali e sanitari — che richiede monitoraggio costante e una crescente attenzione alla salute pubblica.