Salemi, 400mila euro dalla Regione per potenziare il Centro comunale di raccolta rifiuti

400mila euro per potenziare e adeguare il Centro comunale di raccolta di contrada Cuba. È il finanziamento assegnato dalla Regione Siciliana al Comune di Salemi nell’ambito degli interventi destinati a rafforzare i sistemi di raccolta differenziata e favorire la transizione verso un’economia circolare. Il contributo rientra nei complessivi 3,5 milioni di euro di fondi dell’azione 2.6.2 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, destinati dalla Regione a quattro Comuni siciliani: Piedimonte Etneo, Balestrate, Salemi e Caltabellotta. Per il territorio trapanese, dunque, arriva una risorsa specifica da 400 mila euro, che sarà utilizzata per la fornitura di attrezzature necessarie al potenziamento e all’adeguamento del centro comunale di raccolta di contrada Cuba.

L’intervento di Salemi è inserito nel secondo decreto approvato dal dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti, relativo al Siru Sicilia Occidentale, che ha previsto complessivamente un milione di euro di contributi. Oltre a Salemi, sono stati finanziati il progetto del Comune di Balestrate, con 218 mila euro per la realizzazione di un comparto per la raccolta differenziata selettiva con meccanismo premiante per i comportamenti ecosostenibili, e quello di Caltabellotta, destinatario di quasi 432 mila euro per il potenziamento e l’adeguamento del centro comunale di raccolta di via Triocola.

«Si tratta di risorse concrete – sottolinea l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni – che permetteranno ai Comuni di potenziare i servizi di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi di transizione verso un’economia circolare che il governo Schifani persegue con determinazione su tutto il territorio siciliano». La Regione evidenzia come gli interventi siano stati individuati attraverso la fase di concertazione con le coalizioni territoriali e i Comuni capifila, in coerenza con gli obiettivi del Fesr 2021-2027. La strategia punta a migliorare i servizi di raccolta, ridurre i costi e rafforzare le infrastrutture a disposizione dei cittadini, con ricadute attese anche sul piano ambientale. Per Salemi, il finanziamento rappresenta quindi una nuova disponibilità economica destinata direttamente al sistema locale della raccolta differenziata, con l’obiettivo di rendere più funzionale il Centro comunale di raccolta di contrada Cuba.