Campagna Cgil Trapani contro la violenza sulle donne sempre e ovunque. VIDEO

La violenza sulle donne non si ferma con le parole, ma con l’impegno costante e così la Cgil di Trapani lancia la nuova campagna social di sensibilizzazione e contrasto alla violenza sulle donne: “Da oggi, ogni giorno, pubblicheremo un nuovo video fino al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Guarda, rifletti e condividi. La cultura del rispetto e del consenso si costruisce insieme, giorno dopo giorno, nei luoghi di lavoro e nella società”.

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