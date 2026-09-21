Marsala: un uomo trovato morto nel litorale del Porticciolo

E’ inquietante il macabro ritrovamento fatto oggi, sul Lungomare Marsala. Precisamente al Porticciolo, dove c’è un distributore di Carburanti, nei pressi della cosiddetta “Lanterna Verde“, un uomo è stato trovato primo di vita, vicino la riva. I Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e la Scientifica sono arrivate sul posto ma c’era solo inevitabilmente da constatarne il decesso. In un primo momento si è pensato subito ad un migrante considerato che nei mesi scorsi sono stati diversi i cadaveri ritrovati nelle spiagge trapanesi. Invece si tratta di uomo sulla cinquantina. Non si sa cosa ci facesse lì, forse per praticare la pesca. Nè ancora si conosce il motivo del decesso, probabilmente un malore o una caduta, finendo tra gli scogli.