“Passi di Legalità”, a Misiliscemi sport e valori civici protagonisti

Si è svolta ieri a Misiliscemi la prima edizione della maratona “Passi di Legalità”, iniziativa podistica inserita nel calendario della Settimana della Legalità promossa dall’Amministrazione comunale. L’evento, organizzato dall’ASD Misilese e dall’ASD Number One, ha riunito partecipanti, associazioni e cittadini in una giornata dedicata allo sport, alla condivisione e al rispetto delle regole.

La manifestazione ha voluto trasmettere un messaggio chiaro: la legalità nasce dai comportamenti quotidiani e può essere raccontata anche attraverso lo sport, luogo di confronto, impegno e crescita personale. Correre insieme ha così assunto il significato di un percorso collettivo, compiuto passo dopo passo, per affermare i valori della responsabilità e della cittadinanza attiva.

Dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato allo Sport è stato sottolineato come l’attività sportiva rappresenti uno strumento educativo fondamentale: insegna il rispetto delle regole, la collaborazione con i compagni, il confronto leale con gli avversari, oltre alla disciplina e alla determinazione necessarie per raggiungere ogni obiettivo.

Nel corso della manifestazione, la Marsala Doc è stata inoltre premiata come associazione sportiva con il più alto numero di iscritti all’iniziativa, confermando una significativa partecipazione al progetto e una forte adesione ai valori promossi dall’evento.

Per il servizio di supporto e assistenza sanitaria hanno collaborato P.A. Il Soccorso, Nuovi Orizzonti Uniti per Locogrande, Pro Loco Misiliscemi APS e Associazione SOS Autismo. Spazio anche alle esibizioni sportive e artistiche curate dalla Polisportiva Saline Trapanesi, ASD Venus, ASD Bailando Academy e dalla Banda “G. Verdi” di Marausa, con la partecipazione della Consulta Giovanile Comunale.

L’appuntamento con “Passi di Legalità” è già rinnovato alla prossima edizione.