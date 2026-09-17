Marsala, la sfida dell’Antico Mercato: ora il Comune prova a rilanciarlo

Marsala punta a rilanciare l’Antico Mercato e a rafforzare il dialogo con il mondo agricolo e produttivo. Tra i temi affrontati dalla sindaca Andreana Patti nella relazione sui primi mesi di attività amministrativa, trovano spazio anche le iniziative avviate dall’assessorato guidato da Ignazio Coppola, che ha competenze in materia di Pianificazione urbanistica, Patrimonio, Suap, Sue e Ced.

Antico Mercato, al via la riorganizzazione degli spazi

Uno dei dossier più significativi riguarda l’Antico Mercato. Per anni il complesso del centro storico è stato uno dei punti di riferimento della movida marsalese, grazie alla presenza di numerosi locali frequentati soprattutto dai giovani. Con il passare del tempo, però, episodi di violenza, risse, una sparatoria e altre problematiche legate all’ordine pubblico hanno contribuito al progressivo declino dell’area, che oggi ospita principalmente il mercato contadino. L’Amministrazione comunale intende ora restituire centralità alla struttura, partendo dalla regolamentazione degli spazi. È infatti in corso la revisione delle assegnazioni e si sta lavorando alla predisposizione di un nuovo avviso pubblico per la riassegnazione delle aree disponibili. L’obiettivo è riportare vitalità all’Antico Mercato e superare una situazione che, secondo quanto emerso dalla relazione, da tempo necessitava di essere riordinata.

Suap e Sue, intervento sull’arretrato

Sul fronte amministrativo, l’assessore Coppola ha evidenziato le criticità riscontrate negli uffici Suap e Sue. È stata infatti rilevata una consistente evasione di pratiche arretrate, con procedimenti risalenti addirittura al 2023 e non conclusi nei tempi previsti dalla normativa. Per affrontare il problema è stata avviata una riorganizzazione degli uffici attraverso una dirigenza tecnica dedicata e l’inserimento di nuovi istruttori tecnici. Tra le novità annunciate figura anche la possibilità di prenotare online gli appuntamenti, servizio che dovrebbe entrare in funzione entro il prossimo novembre. Sono inoltre previsti incontri con gli ordini professionali per individuare soluzioni condivise alle criticità emerse.

Agricoltura, pesca e valorizzazione dei prodotti tipici

Nella relazione trovano spazio anche le politiche dedicate ai comparti agricolo e della pesca, settori considerati strategici per l’economia marsalese. Tra le iniziative avviate figurano il lavoro legato al GALP, la costituzione della Consulta dell’Agricoltura e il percorso per il riconoscimento delle De.Co., le Denominazioni Comunali, finalizzate alla tutela e alla promozione dei prodotti tipici del territorio. Azioni che, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrebbero contribuire a rafforzare il legame tra identità locale, produzioni tradizionali e sviluppo economico, valorizzando le eccellenze che caratterizzano il territorio marsalese.