Vela acrobatica, Virna Di Gerlando del Circolo Velico Marsala sul podio

Ancora un risultato di prestigio per il Circolo Velico Marsala grazie a Virna Di Gerlando, che nelle acque di Taranto ha conquistato il secondo posto nella classifica femminile Under 17 della classe O’Pen Skiff, chiudendo inoltre al quarto posto assoluto al termine di una regata combattuta fino all’ultima prova. La giovane timoniera marsalese si è distinta nel corso delle due giornate di gare, caratterizzate da vento sostenuto e sei prove particolarmente impegnative. Grazie a una condotta di regata costante e a prestazioni di alto livello, Di Gerlando è riuscita a mantenersi nelle posizioni di vertice, tenendo testa ai favoriti atleti di casa. A pesare sulla classifica finale è stata una squalifica per partenza anticipata rimediata nella terza prova del sabato. Un episodio che ha impedito alla velista lilibetana di raccogliere il massimo risultato possibile, nonostante uno score impreziosito da un secondo posto e tre terzi posti. Di Gerlando ha comunque concluso la manifestazione al quarto posto assoluto, a pari punti con il terzo classificato. L’unica a fare meglio nella classifica femminile è stata la tarantina Federica Centola della Lega Navale di Taranto.

Tra le due giovani atlete è andato in scena un avvincente duello sportivo fatto di virate, strambate e continui cambi di posizione, che ha messo in evidenza il livello tecnico raggiunto da entrambe. Il risultato ottenuto in Puglia permette alla portacolori del Circolo Velico Marsala di consolidare la propria posizione nella ranking list nazionale, dove occupa attualmente il dodicesimo posto assoluto e il terzo tra le donne, quando manca ormai una sola regata alla conclusione della stagione. Per Di Gerlando si tratta di un traguardo particolarmente significativo, ottenuto nel suo primo anno nella categoria Under 17, confrontandosi con avversari più grandi e con maggiore esperienza agonistica. Già selezionata dalla Federazione Italiana Vela per il progetto “Next Generation U16”, dedicato ai giovani talenti più promettenti del panorama nazionale, la velista marsalese conferma così il proprio ruolo tra le protagoniste della classe O’Pen Skiff e guarda con fiducia alla stagione agonistica 2027.