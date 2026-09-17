Mazara, riapre dopo sei anni il plesso di via Santoro Bonanno

Sei anni dopo la chiusura per problemi di sicurezza, il plesso scolastico “S.S. Paolo II” di via Santoro Bonanno torna finalmente ad accogliere bimbi e famiglie. E lo fa con un edificio completamente nuovo, realizzato attraverso un investimento di circa 2,7 milioni di euro di fondi Pnrr, inaugurato dall’amministrazione comunale in coincidenza con l’avvio del nuovo anno scolastico. Per Mazara è il primo dei progetti Pnrr ad arrivare al traguardo, ma soprattutto rappresenta la restituzione alla comunità di uno spazio scolastico che, dopo la chiusura nell’agosto 2020, era stato demolito e ricostruito. Il nuovo plesso è stato assegnato all’Istituto comprensivo “G. Grassa-G.B. Quinci” e da oggi ospita le sezioni della scuola dell’infanzia, con circa 80 bambini.

Il progetto del Polo dell’Infanzia 0-6 anni

“È un giorno di festa perché inauguriamo una nuova scuola, cosa che non avveniva da moltissimo tempo nella nostra città”, ha sottolineato il sindaco Salvatore Quinci durante la cerimonia. Un risultato che assume un significato particolare proprio perché consente di mantenere l’impegno assunto nei confronti della comunità scolastica dopo la chiusura del vecchio edificio. “Ci siamo impegnati a demolire e ricostruire con un progetto e lavori di qualità totalmente finanziati dal Pnrr”, ha ricordato Quinci, evidenziando come il nuovo edificio non rappresenti soltanto la sostituzione di una struttura divenuta inutilizzabile, ma un investimento sulla scuola e sui servizi per l’infanzia. Il progetto, infatti, guarda oltre la scuola materna oggi attiva. Il plesso è stato concepito come Servizio integrato dell’infanzia 0-6 anni, comprendendo anche spazi destinati a micro nido e sezione primavera. Al momento queste componenti non sono ancora operative e la struttura è utilizzata dalle sezioni della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo. La prospettiva è però quella di trasformare il complesso in un polo capace di accompagnare i bambini nelle diverse fasi della prima infanzia. “Questo plesso non è solo un immobile nuovo, moderno ed efficiente, è un vero e proprio Polo dell’Infanzia”, ha affermato il sindaco, annunciando inoltre l’arrivo a breve di nuovi arredi e il completamento di alcuni interventi nelle aree esterne.

La nuova scuola

La nuova struttura è stata realizzata dalla società cooperativa mazarese LESIF, alla quale i lavori erano stati aggiudicati nel 2023 con un ribasso del 30,865%, per un importo netto contrattuale di circa 1,73 milioni di euro, oltre Iva e oneri previsti. La progettazione dello studio tecnico-economica era stata affidata al raggruppamento composto dall’ingegnere Salvatore Castaldo e da Ellipe Engineering di Agrigento, mentre il progetto definitivo è stato approvato nel febbraio 2025.

L’inaugurazione

Alla cerimonia hanno partecipato anche assessori e dirigenti comunali, il presidente del Consiglio comunale Francesco Di Liberti e diversi consiglieri, oltre alla dirigente scolastica Mariella Misuraca, al corpo docente e agli operatori del plesso. Presenti anche don Giuseppe Lupo, parroco della parrocchia di Santa Maria di Gesù, le famiglie e i bambini che hanno iniziato il nuovo anno scolastico nella struttura. La dirigente Misuraca ha ringraziato il sindaco e l’amministrazione comunale per avere portato a compimento la proposta progettuale, dando il benvenuto al personale, agli alunni e alle famiglie che da oggi tornano a vivere il plesso. Per l’amministrazione comunale, l’inaugurazione di via Santoro Bonanno rappresenta anche il primo risultato concreto della stagione degli interventi finanziati dal Pnrr. Adesso bisognerà fare in modo che il nuovo edificio possa esprimere pienamente la sua funzione di polo 0-6 anni, completando gli interventi ancora necessari e attivando anche i servizi destinati alle fasce più piccole. Insomma, un ampio progetto che è destinato a ridisegnare l’offerta educativa per la prima infanzia in città.