Patti e i primi 100 giorni da sindaca: “Basta emergenze, si lavora con conti in ordine”. VIDEO

Nei primi 100 giorni di amministrazione, la sindaca di Marsala Andreana Patti ha tracciato un bilancio dell’attività svolta, sostenendo di aver trovato una città segnata da criticità e da emergenze diventate ordinarie. La conferenza stampa, alla presenza della giunta e della maggioranza consiliare, è servita a fare il punto sui risultati raggiunti e sugli obiettivi futuri. Facciamo un veloce sunto in vista dell’approfondimento della conferenza stampa.

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Conti e risparmi

Patti ha respinto le critiche relative all’aumento dei compensi degli amministratori e ha rivendicato i risultati sul fronte economico. Secondo quanto illustrato, il Comune avrebbe già conseguito risparmi per oltre 1,4 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi altri 2 milioni attraverso ulteriori azioni di recupero.

Strade e manutenzione

Tra le priorità indicate figura il ripristino della viabilità cittadina. La sindaca ha definito le condizioni delle strade particolarmente compromesse dopo alcuni interventi eseguiti negli anni passati e ha annunciato il recupero di 256 mila euro dalle ditte responsabili dei lavori.

Decoro urbano e gestione dei rifiuti

L’amministrazione ha evidenziato le operazioni di pulizia straordinaria avviate nel centro storico e la volontà di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle microdiscariche. Patti ha inoltre sollevato criticità nella gestione della raccolta dei rifiuti a livello sovracomunale, sostenendo che non sarebbero stati compiuti i necessari passaggi per modificare il bando della SRR in vista della sua scadenza.

Trasporti e servizi

Tra i dati presentati figurano l’aumento del 75% degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti degli autobus, il potenziamento del servizio scuolabus attraverso l’incremento degli autisti e il rafforzamento dell’organico della Polizia Municipale.

Sicurezza e controllo del territorio

La sicurezza è stata indicata come uno degli assi strategici dell’azione amministrativa. Patti e il vice sindaco Salvatore Vullo hanno citato come esempio la gestione della notte di Ferragosto, che si sarebbe svolta senza particolari criticità, illustrando l’obiettivo di creare un sistema di controllo più dinamico del territorio.

Politiche sociali

La sindaca ha ribadito l’attenzione verso le persone più fragili, definendo le politiche sociali uno dei pilastri del programma amministrativo e assicurando un impegno particolare nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’intitolazione a Padre Puglisi

Nel giorno dell’anniversario dell’uccisione di Padre Pino Puglisi, Patti ha annunciato che l’Istituto Mario Nuccio ha accolto la proposta di intitolare al sacerdote il plesso ex Cosentino, iniziativa dal forte valore simbolico.

La visione della sindaca

Il bilancio dei primi cento giorni è stato presentato come l’avvio di un percorso di cambiamento fondato sul risanamento finanziario, sulla manutenzione della città, sul miglioramento dei servizi, sulla sicurezza e sull’attenzione al sociale. Patti ha ribadito di aver ereditato una città in condizioni difficili e ha sostenuto che proprio questa situazione abbia determinato la richiesta di cambiamento espressa dagli elettori.