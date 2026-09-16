Vanterrania, “Power Plant” è il nuovo video

La band siciliana Vanterrania pubblica il video del brano “Power Plant”, un viaggio sbalorditivo che fonde realtà ed immaginazione. Nel video ci sono robot, tunnel psichedelici, gente che danza e si diverte in strada o nei club o in luoghi enigmatici con luci al neon. Time-lapse urbani trasmettono il caos delle metropoli odierne. Si cerca di rappresentare la confusione urbana contemporanea, il caos incessante di una società perennemente in movimento.

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Inoltre, è un video che tenta di narrare il post-umano, di grande peso nell’antropocene. Si cerca anche di narrare la simulazione: dei codici o matrici spesso attraversano le persone. L’uomo odierno è compresso tra realtà e mondo virtuale. Oramai la linea di demarcazione tra le due dimensioni è piuttosto labile. Appaiono anche figure sinistre: è un video che vuole trasmettere anche un senso di mistero, di visioni lisergiche, visioni oscure…