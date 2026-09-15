Belmonte Mezzagno si ferma per Giuseppe e Karol: migliaia di persone ai funerali

Un silenzio carico di dolore, interrotto soltanto dalle preghiere e dalle lacrime. Belmonte Mezzagno si è fermata lunedì pomeriggio per dare l’ultimo saluto a Giuseppe Bisconti e Karol Greco, i due giovani di 18 e 20 anni morti nel tragico incidente avvenuto durante la cronoscalata Monte Erice, quando un’auto da gara è uscita di strada travolgendo gli spettatori presenti lungo il percorso. In piazza Garibaldi si sono ritrovate migliaia di persone per partecipare ai funerali celebrati dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. Una folla composta e commossa ha accompagnato le due bare bianche, strette in un unico abbraccio da una comunità sconvolta da una tragedia che ha colpito l’intera Sicilia.

Nel corso dell’omelia, monsignor Lorefice ha parlato di una «tragedia immane», rivolgendo parole di vicinanza ai familiari dei due ragazzi. Un pensiero particolare è stato dedicato ai genitori, Loredana e Ludovico, Giusi e Giovanni, ai fratelli e alle fidanzate di Giuseppe e Karol. L’arcivescovo ha sottolineato come il peso di questa perdita non riguardi soltanto le famiglie coinvolte, ma investa l’intera comunità di Belmonte Mezzagno, la Chiesa palermitana e tutti coloro che hanno condiviso il percorso di vita dei due giovani. Lorefice ha inoltre ricordato il recente lutto che ha colpito Ciminna con la scomparsa del giovane Salvatore Giglia, richiamando la fragilità di tante vite spezzate troppo presto. Durante la celebrazione ha portato anche il saluto e la vicinanza del vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, definendo il suo messaggio e il proprio «una delicata ma sentita carezza» per chi oggi si trova ad affrontare un dolore difficile da accettare.

All’uscita della funzione religiosa, gli applausi hanno accompagnato il passaggio dei feretri tra due ali di folla. Palloncini bianchi e messaggi d’affetto hanno salutato per l’ultima volta Giuseppe e Karol, due ragazzi descritti da amici e conoscenti come inseparabili, uniti da un’amicizia profonda e da tanti progetti per il futuro. La tragedia della Monte Erice continua intanto a suscitare interrogativi e a lasciare una ferita aperta. Mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni aspetto dell’incidente, Belmonte Mezzagno prova a stringersi attorno alle famiglie delle vittime. Un dolore che resta difficile da raccontare e che ieri si è trasformato in un lungo, commosso abbraccio collettivo.