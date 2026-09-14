Lutto Monte Erice, l’ultimo saluto a Karol Greco e Giuseppe Bisconti

È il giorno del dolore più profondo e del raccoglimento per l’intera comunità, chiamata a partecipare unita

alle esequie solenni di Karol Greco e Giuseppe Bisconti. Una tragedia che ha scosso profondamente i

cittadini, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerli e

apprezzarli. Il programma delle cerimonie funebri è stato stabilito nei dettagli per consentire a tutta la cittadinanza di rendere omaggio ai due giovani che hanno perso la vita durante le gare della Monte Erice, quando la Peugeot 54 del nisseno Marco Nicoletti per una manovra errata o per un guasto all’auto, ancora da accertare, finisce fuori strada investendo i due giovani ed un commissario di gara che è rimasto gravemente ferito, Mario Marchese.

Nel primo pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 15.30, a Belmonte Mezzagno – città di origine dei due ragazzi – prenderanno il via i cortei funebri direttamente dalle rispettive abitazioni. La Santa Messa si terrà in Piazza Garibaldi alle ore 16.30 di fronte al sagrato della chiesa, presieduta dall’Arcivescovo Corrado Lorefice. I carri funebri confluiranno successivamente in Corso Aldo Moro, designato come punto di convergenza ufficiale per il concentramento. Da lì, il corteo proseguirà in forma solenne fino a raggiungere Piazza Garibaldi.