Pallamano: il derby va ad Erice, Trapani battuta 14 a 40

È di Gabriela Pessoa la rete inaugurale della stagione dell’Handball Erice che fanno valere la loro tempra fisica sul Trapani. Al 10’ è già 0-7, complice l’emozione delle ragazze allenate dal coach Lucas Alvarez Vitale e la loro macchinosità nella manovra offensiva. La rete che sblocca le granata porta la firma di Ferraresi ed è liberatoria. Un paio di situazioni con l’extra player per Trapani, ben sfruttate da Erice (recupero e gol immediato), conducono la formazione di Fred Bougeant ad allungare ancora (1-9, 12’). Nella sostanza, a metà della prima frazione la sfida è già ampiamente indirizzata (3-12) e tutta la simpatia del numeroso pubblico è rivolta ai tentativi dell’Handball Trapani di tenere viva la partita. Impresa non semplice, ma corroborata dalle reti di Tania Marino e Carmen Stellato e da qualche lodevole parata di Maira De Marinis. Dal lato Erice, ovvio l’incremento delle rotazioni, con un profondo utilizzo della panchina da parte del coach Fred Bougeant. Spazio e gloria per tutte, con la chiusura del primo tempo a “+12” per le Arpie.

La Handball Trapani inizia a macinare gioco con la testa un po’ più libera, ma il punteggio ormai declina per intero la diversità di potenziale fra le due formazioni (12-28, 45’). Arrivano ottimi segnali da Medeiros fra le granata, e nelle Arpie tutte le giocatrici regalano sensazioni positive: dalle più esperte, come Erin Novak, alla giovanissima Alexis Ascorti, passando dalla vivacità della recente medaglia d’oro azzurra Ramona Majnolovic. Finisce fra gli appalusi per tutti ed è giusto così.