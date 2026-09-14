Apprezzamento per l’iniziativa del sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, finalizzata a valorizzare la piccola pesca costiera all’interno dell’Area Marina Protetta delle Egadi e a recuperare le quote tonno perse negli anni. A esprimerlo è Nino Maiorana, commissario di Fratelli d’Italia per le Isole Egadi, che interviene nel dibattito aperto sul futuro del comparto ittico locale. “È un atto di responsabilità e una presa di posizione che, come commissario di Fratelli d’Italia delle Isole Egadi, attendevo da tempo – afferma Maiorana –. È una battaglia che porto avanti da anni”. Secondo l’esponente di FdI, la piccola pesca nelle Egadi attraversa una fase di forte difficoltà. “Da anni denuncio che il settore è in forte abbandono e in forte declino. Lo dicono i pescatori e le loro famiglie, che stentano ad andare avanti perché il mare non dà più quello che dava una volta. Non basta più per vivere dignitosamente”.

Maiorana torna quindi a chiedere un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale. “Ho chiesto più volte, e continuerò a chiedere, al sindaco di Favignana di mettere in campo progetti veri a favore dei pescatori. Viviamo dentro l’Area Marina Protetta più grande d’Europa e questo deve tradursi in opportunità, in progetti e in sostegni concreti, utilizzando tutti gli strumenti disponibili, dal FEAMPA al GAL, dai fondi regionali a quelli europei”. Nel suo intervento, Maiorana fa riferimento anche al convegno ospitato allo Stabilimento Florio, al quale ha partecipato il presidente della cooperativa dei pescatori, Braschi. “Prendo atto della sua presenza. Fino a oggi ha speso molte parole per denunciare la crisi del comparto, ma non sembra abbia avanzato proposte, idee o iniziative concrete a tutela dei suoi stessi pescatori”.

Da qui l’auspicio che il confronto avviato possa produrre risultati tangibili. “Spero che questa volta non si tratti dell’ennesima passerella destinata a finire in un cassetto”, sottolinea. Infine, Maiorana assicura la disponibilità del partito a sostenere le istanze del territorio. “A Pagoto dico che Fratelli d’Italia Isole Egadi darà piena disponibilità a collaborare a livello locale e a portare le richieste dei nostri pescatori anche a livello nazionale, con serietà e senza protagonismi. Ma ai pescatori dobbiamo dare risposte immediate, non solo convegni”.