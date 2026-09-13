Marsala, turismo: mercoledì il primo tavolo tecnico tra Comune e operatori

Si terrà mercoledì 16 settembre, a Palazzo Comunale, il primo tavolo tecnico del progetto “Marsala Turismo 2026-2031”, convocato dall’assessore al Turismo Laura Doro con la partecipazione degli operatori del comparto.

L’incontro punta ad avviare un confronto operativo sulla strategia turistica della città, con particolare attenzione al Piano Strategico del Turismo 2026-2031 e alla costituzione della DMO, Destination Management Organization, indicati anche nella relazione di inizio mandato della sindaca Andreana Patti.

Il gruppo “Marsala Turismo 2026-2031”, che riunisce diverse realtà della filiera, propone una governance pubblico-privata e guarda alla possibile costituzione di una Fondazione per la gestione della destinazione turistica. L’obiettivo è superare una gestione basata su singole iniziative e puntare su una programmazione pluriennale.

Sul tavolo anche promozione, destagionalizzazione, coordinamento degli operatori, valorizzazione dell’offerta esperienziale, infrastrutture e servizi turistici. Per gli operatori, il confronto di mercoledì rappresenta l’avvio di un percorso nel quale mettere a disposizione competenze, idee e capacità progettuale.