Castellammare del Golfo, auto finisce in mare nella notte: salvi i due occupanti

Paura nella notte nel porto di Castellammare del Golfo, dove un’auto con due persone a bordo è precipitata in mare. L’incidente si è verificato intorno alle 2, nell’area del porto nuovo, nella zona utilizzata anche per concerti e manifestazioni.

Per cause ancora da chiarire, la vettura ha oltrepassato l’area di sicurezza finendo nello specchio d’acqua. Momenti di grande apprensione per i due occupanti che, fortunatamente, sono riusciti ad abbandonare autonomamente l’abitacolo e a raggiungere la banchina, senza riportare conseguenze gravi.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori. I Vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo hanno avviato le operazioni per recuperare il veicolo, ma durante la notte non è stato possibile riportarlo a terra.

Per completare l’intervento è previsto l’arrivo dei sommozzatori dei Vigili del fuoco di Palermo, che dovranno raggiungere l’auto nelle acque del porto e procedere al recupero in sicurezza.

Intanto sono in corso gli accertamenti della Guardia costiera, chiamata a ricostruire la dinamica dell’incidente e a stabilire cosa abbia provocato l’uscita di strada del veicolo.

Restano da chiarire, in particolare, le circostanze che hanno portato l’auto a superare la zona di sicurezza. Tra le ipotesi una possibile distrazione o una manovra errata, ma non vengono escluse altre eventualità, compreso un eventuale problema tecnico.

Saranno gli accertamenti a fornire un quadro preciso di quanto accaduto. L’aspetto più importante, al momento, è che i due occupanti siano riusciti a mettersi in salvo prima che la situazione potesse trasformarsi in una tragedia.