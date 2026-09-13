Premio 91023, a Favignana una serata dedicata alle eccellenze delle Isole Egadi

Successo per l’ottava edizione del riconoscimento che celebra talento, cultura, sport e impegno per il territorio. Protagonisti Michele Gallitto, Giovanni Balistreri e ASD Gianno Fitness

Si è conclusa con una serata di emozioni, musica e riconoscimenti l’ottava edizione del Premio 91023 – Eccellenze delle Egadi, che giovedì 10 settembre ha portato nei giardini di Palazzo Florio, a Favignana, storie, talenti e realtà che rappresentano il volto più virtuoso dell’arcipelago.

A condurre la serata sono state Jana Cardinale e Ninny Bornice, accompagnando il pubblico attraverso un programma che ha unito momenti istituzionali, talk, musica e premiazioni. L’evento è stato promosso dalla Pro Loco Isole Egadi, con la direzione artistica di Filippo Peralta, il patrocinio del Comune di Favignana – Isole Egadi e l’inserimento nel cartellone Egadi Euphoria.

La serata si è aperta con un bilancio sulla stagione turistica 2026 e con un approfondimento sull’esperienza del film Odissea, oltre a un confronto sul ruolo del Premio 91023 nel territorio e nel cartellone Egadi Euphoria. Particolarmente significativo è stato il talk show “Dalla Polonia alle Egadi: la rotta aerea come volano di sviluppo”, dedicato alle prospettive aperte dal collegamento con Lublino e alle strategie di promozione della Sicilia occidentale sul mercato polacco.

Al confronto hanno partecipato Enrico Malato, Direttore generale di Airgest, Marcin Chrapowicki, Direttore Commerciale dell’Aeroporto di Lublino, Aleksandra Karczmarek, dell’Ufficio Marketing dello scalo polacco, Giovanna Frizzale, guida ambientale e promotrice del progetto Egadi Slow, e Massimiliano Saladino, presidente della Pro Loco Isole Egadi. Il talk ha rappresentato il momento centrale di un progetto di promozione internazionale nato dalla collaborazione tra Airgest, Peralta Production, Pro Loco Isole Egadi e Consorzio della Laguna dello Stagnone e di Marsala, con l’obiettivo di trasformare la nuova rotta aerea in una concreta opportunità di sviluppo turistico e territoriale. A causa del vento e della pioggia subentrati a serata iniziata, l’evento si è trasferito dai giardini all’interno dell’Aula Consiliare di Palazzo Florio, dove si è svolto grazie alla disponibilità e all’accoglienza della Presidente del Consiglio Comunale, Giusi Montoleone.



I premiati dell’ottava edizione

Il primo riconoscimento è andato a Michele Gallitto, premiato per il suo lavoro di ricerca, saggistica e divulgazione dedicato alla storia, alla memoria e al patrimonio culturale delle Isole Egadi, contribuendo alla salvaguardia e alla trasmissione dell’identità del territorio alle nuove generazioni.

Il secondo Premio 91023 è stato assegnato a Giovanni Balistreri, sassofonista, compositore e arrangiatore, per il talento riconosciuto sulla scena jazz nazionale e internazionale e per aver saputo legare la propria attività artistica alla valorizzazione culturale di Favignana attraverso il Sole Mare Jazz Festival.

Il terzo riconoscimento ha premiato ASD Gianno Fitness / CrossFit Egadi, guidata dal coach Giuseppe Gianno, per aver fatto dello sport e del CrossFit uno strumento di inclusione, crescita dei giovani e promozione internazionale di Favignana, anche attraverso la competizione Inside the Island.

Ad arricchire la serata sono stati gli interventi musicali di Peppe La Commare e la performance di Giovanni Balistreri, che ha così unito il riconoscimento alla sua attività artistica a un momento musicale sul palco.«L’ottava edizione conferma la forza di un appuntamento che negli anni è riuscito a diventare un punto di riferimento per raccontare le persone e le realtà che fanno crescere le Egadi – sottolineano Massimo Saladino, presidente della Pro Loco Isole Egadi, e Filippo Peralta, direttore artistico e patron dell’evento –. Il Premio vuole continuare a dare voce a chi, attraverso il proprio talento, il proprio lavoro e la propria passione, porta avanti valori importanti e contribuisce a far conoscere il nostro arcipelago oltre i suoi confini».

