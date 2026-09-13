Favignana, barista aggredito da quattro giovani dopo un rimprovero

Un semplice richiamo per un mozzicone di sigaretta gettato a terra si sarebbe trasformato in un’aggressione violenta. È quanto accaduto la scorsa notte in un locale nei pressi della spiaggia Praia, a Favignana, dove un barista sarebbe stato aggredito da quattro giovani.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima ai Carabinieri, tutto sarebbe iniziato quando l’uomo ha invitato uno dei ragazzi a raccogliere il mozzicone appena gettato sul pavimento. Una richiesta che avrebbe provocato la reazione del giovane, poi affiancato da altri tre componenti del gruppo.

I quattro si sarebbero scagliati contro il barista, immobilizzandolo e colpendolo ripetutamente, in particolare con pugni alla gola. Terminata l’aggressione, il gruppo si sarebbe allontanato rapidamente dal locale.

Il barista, rimasto ferito, è stato accompagnato alla guardia medica per ricevere le cure necessarie. Nella mattinata di oggi si è poi presentato alla caserma dei Carabinieri di Favignana per formalizzare la denuncia.

Agli investigatori avrebbe fornito anche una descrizione dei presunti aggressori, indicandoli come cittadini di nazionalità marocchina che lavorerebbero sull’isola. Un elemento che dovrà essere naturalmente verificato nell’ambito delle indagini.

I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno avviato gli accertamenti per identificare i responsabili. Particolare importanza potrebbero assumere le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che secondo quanto riferito avrebbero ripreso la sequenza dell’aggressione.