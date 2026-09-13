Contrade marsalesi nel degrado, “discariche abusive e rifiuti anche con amianto”

Con una lettera aperta indirizzata al sindaco e all’assessore all’Ambiente del Comune di Marsala, Antonino Gerardi denuncia il crescente degrado ambientale in diverse zone del territorio marsalese, segnalando in particolare una discarica abusiva in contrada Matarocco, nei pressi di una cabina elettrica:

All’Assessore all’Ambiente e al Decoro Urbano Agli Organi di Stampa e alla Cittadinanza Gentile Sindaco, Gentile Assessore, con la presente lettera intendo sottoporre alla Vostra attenzione, e a quella dell’intera comunità, una problematica che ha ormai assunto i connotati di una vera e propria emergenza: il diffuso degrado ambientale e la proliferazione di discariche abusive nel nostro territorio comunale. Marsala, città dalla storia millenaria e dalla forte vocazione turistica e agricola, non merita lo spettacolo indecoroso a cui residenti e visitatori sono quotidianamente costretti ad assistere. In contrada Matarocco presso vicinanza della cabina elettrica, ci sono rifiuti di ogni genere – dagli scarti domestici agli ingombranti, fino a materiali pericolosi come l’amianto – vengono sistematicamente abbandonati non solo nelle periferie e nelle contrade.

Questa situazione, oltre a rappresentare un gravissimo danno d’immagine per la nostra città, comporta seri rischi per la salute pubblica, la sicurezza dei cittadini e la tutela della biodiversità. I roghi di rifiuti, che non di rado si sviluppano in queste micro-discariche, liberano sostanze tossiche nell’aria, esasperando una situazione già critica. Pur riconoscendo gli sforzi profusi dagli uffici competenti e dalle forze dell’ordine, è evidente che le misure finora adottate non sono sufficienti a contrastare l’inciviltà di pochi che danneggia l’intera collettività. Per queste ragioni, si chiede all’Amministrazione Comunale un cambio di passo deciso attraverso azioni concrete: Potenziamento della vigilanza: Incrementare l’uso di foto trappole e telecamere di sorveglianza nei punti critici storici del territorio.

Bonifica immediata e sanzioni: Programmare interventi straordinari di rimozione dei rifiuti e applicare tolleranza zero, con sanzioni severe, nei confronti dei trasgressori. Campagne di sensibilizzazione: Avviare percorsi di educazione ambientale nelle scuole e campagne informative mirate per la cittadinanza sul corretto utilizzo delle isole ecologiche e del servizio di ritiro ingombranti. Al Sindaco di Marsala dico; l’aria forse sarà cambiata per voi amministratori, ma per noi cittadini l’aria che stiamo respirando è inquinata… Sono passati più di 100 giorni dal vostro insediamento ma di risultati ad oggi neanche l’ombra, dimenticavo un risultato lo avete ottenuto l’aumento della tassa sui rifiuti…. Certi che la tutela dell’ambiente e il benessere dei cittadini siano priorità assolute anche per questa Amministrazione, restiamo in attesa di un riscontro e di segnali tangibili di intervento.