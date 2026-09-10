Favignana: donna soccorsa dai vigili del fuoco, era rimasta incastrata tra gli scogli

Personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Trapani in servizio presso l’isola di Favignana è intervenuto per soccorrere una donna la cui gamba era rimasta incastrata tra gli scogli. L’episodio è avvenuto nella zona di Cala Rossa.

La donna è stata prontamente soccorsa e dopo avere disincastrato l’arto, il personale intervenuto , con tecniche TPSS (tecniche di primo soccorso sanitario) ha assicurato la donna sulla tavola spinale per poi trasportarla in luogo sicuro. La donna è stata, infine, affidata al personale sanitario già presente sul posto.