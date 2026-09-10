Delegazione dell’aeroporto di Lublino in visita al Comune di Marsala

Il team marketing dell’aeroporto polacco di Lublino è stato ricevuto dalla sindaca di Marsala, Andreana Patti. La delegazione, accompagnata dal direttore generale dell’Airgest Enrico Malato, ha confermato l’interesse a contribuire nella promozione turistica di questo versante occidentale della Sicilia sul mercato polacco. L’iniziativa è della Peralta Production e vede anche il coinvolgimento della Pro Loco Isole Egadi e del Consorzio della Laguna Stagnone.

Nel dare il benvenuto agli ospiti, la sindaca Patti e l’assessore Laura Doro hanno espresso apprezzamenti per questa attività promozionale dove “territorio, imprese e partner internazionali si muovono in sintonia per attivare incontri e relazioni, invitando a non trascurare gli aspetti sociali che accompagnano ogni operazione di marketing”. In quest’ottica, com’è stato riferito dagli organizzatori, saranno coinvolti agenzie di viaggio, tour operator e giornalisti specializzati polacchi, con l’obiettivo di incrementare reciprochi flussi turistici e stabili rapporti commerciali.