Controlli straordinari nel trapanese, tutti i numeri del mese di agosto

Puntuale come ogni mese arriva il resoconto della prefettura di Trapani sui servizi straordinari di prevenzione e controllo. Si tratta di interventi che rientrano in quanto disposto all’interno del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, d’intesa con i Sindaci del territorio e declinato in ordinanze del Questore. Per il mese di agosto le Forze dell’Ordine hanno posto in essere 43 servizi straordinari che hanno riguardato il Capoluogo e i comuni della provincia, con il concorso delle Specialità, delle Polizie locali e del personale dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

In particolare, sono stati effettuati 5.085 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, sono state segnalate 42 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti e 3 persone ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90.

Sono state accertate 573 violazioni delle norme del Codice della Strada, di cui 6 per eccesso di velocità, 20 per guida in stato di ebbrezza, 12 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, 55 per circolazione con assicurazione scaduta, 7 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, 29 per circolazione senza uso del casco, 11 per circolazione senza cinture di sicurezza e 135 per circolazione con veicolo senza revisione.

I sequestri amministrativi di veicoli per violazioni sono stati 14 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 49 per circolazione senza assicurazione e 28 per altri motivi.

Nel corso del mese di agosto sono state impiegate per il controllo di strade e autostrade 349 pattuglie che hanno controllato 2.683 persone, 1.474 veicoli e contestato 481 infrazioni.

Sono state ritirate 35 patenti di guida e 34 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati n. 1.031 punti patente.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 1.233, di cui 3 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale che ha portato al controllo di 77 veicoli pesanti, accertando 67 infrazioni.

L’espletamento di attività di Polizia Giudiziaria ha consentito di denunciare due persone in stato di libertà.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati 3 rispettivamente (rivendita di auto usate).

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel corso del mese di agosto, ha sottoposto 12 aziende a vigilanza/ispezione delle quali 7 sono risultate irregolari: 4 nel terziario e 3 nell’agricoltura. Quattro persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende irregolari.

Nei fine settimana sono proseguiti serrati i controlli interforze ad alto impatto, con il concorso di personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’impiego di militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, nelle aree della movida dei comuni di Alcamo, Castelvetrano, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani.

Risultano:

● 906 persone identificate (di cui n. 142 con precedenti di polizia e n. 37 extracomunitari);

● 278 veicoli controllati;

● 18 violazioni al Codice della Strada accertate;

● 3 sequestri amministrativi di veicoli;

● 11 controlli amministrativi;

● 7 illeciti contestati a seguito di controlli amministrativi;

● 32 controlli nei confronti di persone sottoposte a obblighi giudiziari.

Da 28 servizi nei Comuni di Trapani, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Custonaci, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, San Vito lo Capo e Vita, anche nelle aree della movida e con l’impiego dei militari dell’Esercito “Strade Sicure”, risultano:

● 354 controlli su strada;

● 44 sanzioni elevate;

● 26 persone deferite all’autorità giudiziaria (di cui 2 stranieri);

● 1 persona arrestata;

● 11 sequestri (5 armi e sostanze stupefacenti tipo cocaina, crack, hashish e marijuana)

● 10 soggetti segnalati alla Prefettura di Trapani quali assuntori di sostanze stupefacenti.

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 79 provvedimenti di sospensione, di cui 15 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), 8 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), 29 per uso di telefoni o altri apparecchi alla guida, sanzionati ai sensi dell’art. 173, comma 3 bis del Codice della Strada e 27 per altre violazioni al Codice della Strada.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato nel mese di agosto 2 colloqui e notificato 3 convocazioni, emanando 2 provvedimenti sanzionatori e nessun formale invito. Nello stesso mese le segnalazioni sono state 2.

Nell’ambito dell’attività amministrativa di questa Prefettura, sono stati emessi 5 provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo di cui 3 dinieghi di iscrizione in white list per ditte operanti in settori movimento terra e costruzioni; un provvedimento interdittivo su una ditta che si occupa di locazione di immobili, ai sensi dell’art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice Antimafia); un provvedimento su un’azienda agricola ai sensi dell’art. 94, comma 1 del decreto legislativo n. 159/2011, che consente al titolare di continuare a svolgere le attività pur con talune limitazioni.

Sono state inserite nella White List 12 ditte, tra iscrizioni e rinnovi.

Nel decorso mese di agosto, sono stati emessi 24 decreti prefettizi di revoca dell’accoglienza nei confronti di immigrati per allontanamento.

Nel periodo di riferimento la Capitaneria di Porto di Trapani ha effettuato 2.440 controlli (in particolare 569 diporto, 299 demanio, 289 stabilimenti balneari, 272 ambiente e 230 traffico), elevando 140 verbali amministrativi e 9 notizie di reato.

Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Trapani, sotto il coordinamento del 12° M.R.S.C. di Palermo sono state effettuati 16 eventi S.A.R. e 17 persone sono state soccorse.

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha effettuato 123 controlli impiegando 95 persone, con 27 violazioni contestate per navigazione in acque riservate alla balneazione, mancanza servizio di assistenza e salvataggio, mancanza dotazioni di bordo unità da diporto.

Dal 1° gennaio 2026 al 31 di agosto 2026

Nei primi otto mesi dell’anno le Forze dell’Ordine hanno posto in essere 438 servizi straordinari che hanno riguardato il Capoluogo e i comuni della provincia, con il concorso delle Specialità, delle Polizie locali e del personale dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

Sono stati effettuati 46.442 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, sono state segnalate 331 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti e 35 persone ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90.

Sono state accertate 4.663 violazioni delle norme del Codice della Strada, di cui 48 per eccesso di velocità, 137 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, 646 per circolazione con assicurazione scaduta, 80 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, 160 per circolazione senza uso del casco, 95 per circolazione senza cinture di sicurezza e 1.141 per circolazione con veicolo senza revisione.

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 553 provvedimenti di sospensione, di cui 109 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), 64 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e 198 per uso di telefoni o altri apparecchi alla guida, sanzionati ai sensi dell’art. 173, comma 3 bis del Codice della Strada.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato 174 colloqui e notificato 289 convocazioni, emanando 92 provvedimenti sanzionatori e 74 formali inviti.

Nell’ambito dell’attività amministrativa di questa Prefettura, sono stati disposti 59 provvedimenti di divieto di detenzione armi e sono stati emessi 30 provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo e sono state inserite negli elenchi della White List 133 ditte, tra iscrizioni e/o rinnovi

Inoltre sono stati emessi 83 decreti prefettizi di revoca dell’accoglienza nei confronti di immigrati di cui 70 per allontanamento, 8 per superamento del reddito e 5 per comportamento violento.