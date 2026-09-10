Più di 11 milioni di italiani guardano la televisione via satellite

ROMA (ITALPRESS) – Sono 11 milioni e 500 mila gli italiani che guardano la televisione attraverso il satellite, distribuiti in poco meno di 5 milioni di famiglie, come emerge da un’elaborazione dello Studio Frasi (dati gennaio-agosto 2026). Si tratta di cifre che confermano il ruolo della tv satellitare nel panorama audiovisivo italiano e che si spiegano attraverso vantaggi concreti: una copertura capillare dell’intero territorio nazionale, un’elevata qualità delle immagini, fino al 4K, e un’ampia scelta di canali italiani e internazionali.Uno dei principali punti di forza del satellite è la possibilità di ricevere il segnale televisivo anche nelle aree in cui il digitale terrestre arriva con maggiore difficoltà. La visione, inoltre, non dipende dalla disponibilità o dalla qualità della connessione internet domestica, garantendo continuità e semplicità di accesso ai programmi anche in territori meno serviti dalle reti terrestri.Per gli utenti di tivùsat “si aggiunge il vantaggio della gratuità – si legge in una nota -: non è previsto alcun abbonamento per accedere all’offerta televisiva della piattaforma satellitare. Sono disponibili oltre 70 canali in HD e 4K, che permettono di sfruttare le potenzialità dei televisori di ultima generazione, oltre a numerose emittenti nazionali e internazionali. Un’offerta che punta quindi a unire qualità tecnologica, varietà dei contenuti e accessibilità – sottolinea tivùsat -. In un mercato sempre più caratterizzato dalla diffusione dello streaming e dei contenuti on demand, il satellite mantiene una propria funzione specifica. Le due modalità di fruizione possono convivere e integrarsi, senza obbligare lo spettatore a scegliere una sola strada. Per la visione lineare dei canali televisivi, il satellite conserva infatti un vantaggio essenziale: la ricezione non è legata alla velocità della rete internet di casa nè al consumo di banda”.Il dato degli oltre 11 milioni di italiani raggiunti “racconta così qualcosa di più di un risultato numerico – conclude tivùsat -. Indica il valore di una televisione capace di arrivare sull’intero territorio, coniugando innovazione, qualità, accessibilità e facilità d’uso. Una proposta che amplia le possibilità di scelta per il pubblico senza aumentare le complicazioni e che continua a trovare spazio accanto alle nuove forme di consumo audiovisivo”.

– Foto www.pexels.com –

(ITALPRESS).