Trapani, uomo trovato morto in casa in via Gioberti: l’allarme del nipote

Tragedia domestica nella serata di ieri a Trapani. Un uomo di 67 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione in via Gioberti. Il drammatico rinvenimento è avvenuto dopo l’allarme lanciato dal nipote, preoccupato perché da alcuni giorni non riusciva ad avere notizie dello zio. L’allarme è scattato intorno alle 20.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno fatto irruzione nell’abitazione per verificare le condizioni dell’uomo. Una volta entrati, i soccorritori e dopo i sanitari si sono trovati di fronte alla tragica scoperta. Secondo quanto appreso, sul corpo dell’uomo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Un elemento che farebbe propendere, almeno in una prima fase, per cause naturali del decesso, anche se saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire con esattezza le circostanze della morte.

La notizia ha suscitato commozione nel quartiere, dove l’uomo era conosciuto. Determinante si è rivelata la segnalazione del nipote, che non riuscendo a contattare il familiare da diversi giorni ha deciso di chiedere l’intervento dei soccorsi. Purtroppo, all’arrivo delle squadre intervenute, per il 67enne non c’era più nulla da fare.