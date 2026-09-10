54° torneo Scacco Matto: Nicolò Licari è il nuovo campione lilybetano

Si è concluso con la vittoria di Nicolò Licari il 54° Torneo “Scacco Matto”, tradizionale appuntamento organizzato dall’ASD Lilybetana Scacchi e valido per le variazioni del rating FIDE. La manifestazione, che come ogni anno assegna anche il prestigioso titolo di Campione Lilybetano, ha visto ai nastri di partenza 33 giocatori, provenienti da Marsala, Mazara del Vallo, Trapani e Castelvetrano, confermando la capacità del torneo di richiamare appassionati e agonisti dell’intera provincia. A conquistare il titolo è stato il giovanissimo Nicolò Licari, appena 16 anni, che ha dominato il torneo con uno straordinario 6 su 6, vincendo tutte le partite disputate e aggiudicandosi per la prima volta nella sua carriera il titolo di Campione lilybetano. Alle sue spalle si è classificato un altro talento della scuola scacchistica lilybetana, il dodicenne Edoardo Fontana, autore di un’ottima prestazione. Sul terzo gradino del podio è salito Alessandro Nocera, giocatore trapanese di formazione olandese, che ha completato il podio assoluto. Particolarmente significativa è stata la presenza dei giovani, che hanno occupato numerose posizioni di rilievo nella classifica finale. I premi di fascia sono stati assegnati a:

Giuseppe Pellegrino , 1° classificato Over 50 e 4° assoluto;

, 1° classificato e 4° assoluto; Davide Parrinello , 1° classificato Under 18 e 5° assoluto;

, 1° classificato e 5° assoluto; Samuele Ruggia , 1° classificato Under 16 e 6° assoluto;

, 1° classificato e 6° assoluto; Samuel Struppa , 1° classificato Under 14 ;

, 1° classificato ; Aurora Mirasolo , 1ª classificata Under 12 ;

, 1ª classificata ; Francesco Sciacca , 1° classificato Under 10 ;

, 1° classificato ; Samuele Fazio , 1° classificato Under 8 ;

, 1° classificato ; Marco Signorello , 1° classificato NC ;

, 1° classificato ; Chiara Agrusa, 1ª classificata femminile.

Un risultato che conferma ancora una volta la particolare attenzione riservata dall’ASD Lilybetana Scacchi alla crescita del settore giovanile, con bambini e ragazzi capaci di confrontarsi con giocatori di maggiore esperienza e di conquistare importanti piazzamenti nelle competizioni agonistiche. Il torneo è stato diretto dal signor Nino Profera di Mazara del Vallo, al quale va il ringraziamento dell’organizzazione per la professionalità e la collaborazione. Il Presidente del Comitato Scacchistico Siciliano e dell’ASD Lilybetana Scacchi, dott. Giuseppe Cerami, ha dichiarato a fine torneo:

“Il 54° Torneo Scacco Matto rappresenta una delle tradizioni più importanti della nostra società e siamo particolarmente soddisfatti di aver visto ancora una volta una partecipazione così numerosa e qualificata. Ma ciò che ci rende maggiormente orgogliosi è la straordinaria presenza dei giovani, che costituiscono il futuro degli scacchi lilybetani e siciliani. La vittoria di Nicolò Licari, ottenuta con un percorso perfetto di 6 vittorie su 6, è motivo di grande soddisfazione. Nicolò è un ragazzo cresciuto nel nostro movimento e il suo primo titolo di Campione Lilybetano, conquistato a soli 16 anni, rappresenta un riconoscimento importante del suo percorso e del lavoro svolto in questi anni. Ancora più significativo è vedere alle sue spalle un altro giovanissimo lilybetano, Edoardo Fontana, appena dodicenne, mentre numerosi altri nostri ragazzi hanno conquistato i premi delle rispettive categorie. È questa la direzione nella quale vogliamo continuare a lavorare: creare occasioni di confronto agonistico, far crescere i nostri giovani e mantenere viva una tradizione scacchistica che a Marsala ha radici profonde”.