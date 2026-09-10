Risonanze Musicali, 5 concerti tra la Villa Comunale e le chiese di Paceco

Torna a Paceco Risonanze Musicali il cui primo appuntamento si è svolto l’8 settembre alla Villa Comunale, con “Verdi: sogno e passione“. In programma le pagine più celebri de La Traviata, de Il Trovatore e del Rigoletto. Sul podio Riccardo Serenelli, progetto e casting di Micaela Carosi, con il cast, il coro e l’orchestra del Conservatorio di musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani. Il cartellone prosegue nelle chiese della città con quattro concerti che spostano progressivamente l’ascolto verso il repertorio cameristico e contemporaneo. Domenica 27 settembre, alle 19, Risonanze in dialogo propone la suite per clarinetto e quartetto d’archi; mercoledì 30 settembre, alle 21, è la volta di Risonanze d’arco, con il concerto dell’ensemble d’archi. Domenica 4 ottobre, alle 19, Risonanze nel respiro affida la serata all’ensemble di clarinetti. Chiude la rassegna, domenica 18 ottobre alle 19, Nuove risonanze oltre il suono, concerto di musica elettronica che porta il viaggio fino al presente. Le chiese che ospiteranno i quattro appuntamenti saranno indicate nei prossimi comunicati. I concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. La rassegna è organizzata dal Comune di Paceco in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Conservatorio di musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani, con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.