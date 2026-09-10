Incidente Monte Erice, 4 nuovi indagati per la morte di Giuseppe e Karol

La Procura di Trapani ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone nell’inchiesta sull’incidente mortale del 6 settembre alla Monte Erice, costato la vita ai giovani spettatori Giuseppe Bisconti e Karol Greco. Oltre al pilota, ed era un atto dovuto, gli altri sono il presidente dell’Aci di Trapani Giovanni Pellegrino, che organizza la Cronoscalata, il direttore di gara Fabrizio Fondacci, l’incaricato della sicurezza Francesco Molinaro e il delegato alla sicurezza del percorso Francesco Puleo. Gli avvisi di garanzia anche in questo caso “sono un atto dovuto”. La Polstrada, su delega della Procura, sta verificando l’organizzazione della gara, i piani di sicurezza e le eventuali responsabilità nella gestione del percorso. Nel fascicolo sono stati acquisiti anche due video utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.