L’isola-fortezza e i suoi fantasmi: Favignana crocevia di re, visionari e ribelli

A guardarla oggi, questa farfalla di pietra distesa sul mare blu cobalto delle Egadi appare come l’epifania della spensieratezza mediterranea, un paradiso acquatico e terrestre che sembra appartenere a un mondo a sé. Eppure, le sue scogliere di calcarenite e i suoi castelli sferzati dal vento custodiscono una memoria densa, drammatica e magnetica, che ha contribuito alla costruzione della sua identità. Per secoli questa terra non è stata un Eden vacanziero, ma un avamposto geopolitico, una prigione di massima sicurezza e il laboratorio industriale d’Europa. Sul suo suolo hanno camminato re, scienziati, cospiratori e imprenditori illuminati. Chi è abbastanza sensibile, mentre percorre le vie del centro, può quasi sentire l’aura di queste illustri personalità, come se il loro passaggio avesse lasciato una traccia spirituale. Riavvolgere il nastro della storia significa evocare gli autorevoli fantasmi che hanno legato il proprio destino all’isola.

Il primo atto di questa epopea millenaria si consuma nelle sue acque nel 241 a.C. È qui che il console romano Gaio Lutazio Catulo annienta la flotta cartaginese di Amilcare Barca nella celebre Battaglia delle Egadi, siglando il tramonto di Cartagine e l’inizio dell’impero di Roma sul Mediterraneo. Quello scontro epocale lascerà un segno indelebile persino nella toponomastica locale: spesso i barcaioli narrano di come il nome di Cala Rossa derivi dalla leggenda secondo la quale, quel giorno, ci fosse vento da nord (quindi, vento di Tramontana) che trasportò il sangue dei feriti e dei caduti in battaglia verso la famosa cala, tingendo le sue acque di rosso. Un conflitto le cui impronte riemergono ancora oggi, con ritrovamenti di rostri, elmi e spade ripescati puntualmente dai subacquei. Secoli dopo, l’isola cambia radicalmente volto e si fortifica.

Intorno al 1120, il re normanno Ruggero II d’Altavilla, mentre progetta l’espansione del suo regno verso il Nord Africa, comprende la posizione strategica dell’arcipelago e ordina di ristrutturare le preesistenti torri di avvistamento saracene. È l’atto di nascita delle possenti fortezze di San Giacomo e di Santa Caterina, destinate a dominare l’orizzonte e a trasformare l’isola in una roccaforte inespugnabile. Nel ‘600, la corona spagnola, a corto di liquidità, vende l’arcipelago ai potenti nobili genovesi Pallavicino per 500.000 scudi. Sotto la loro lunga signoria feudale inizia la vera colonizzazione demografica del territorio, richiamando famiglie di coloni e pescatori dalla terraferma, gettando le basi della Favignana moderna.

Ma l’epoca più cupa e politicamente densa è indissolubilmente legata al Castello di Santa Caterina, arroccato sulla cima del monte. Sotto la dominazione dei Borboni, le sue celle sotterranee diventano le temute “fosse”, una vera e propria Alcatraz per prigionieri politici irriducibili. Qui viene rinchiuso l’intellettuale e sacerdote palermitano Don Gregorio Ugdulena, arrestato per le sue idee liberali nel 1850; dopo l’Unità d’Italia il suo riscatto sarà totale, venendo nominato Ministro della Pubblica Istruzione. Pochi anni dopo, nel 1857, nelle stesse celle viene sepolto vivo Giovanni Nicotera, l’eroico patriota superstite della fallimentare spedizione di Sapri. Le catene di questi ribelli vengono spezzate nel maggio del 1860 da Giuseppe Garibaldi: subito dopo lo storico sbarco a Marsala, l’Eroe dei Due Mondi compie un blitz strategico a Favignana, smantella la guarnigione borbonica e libera i prigionieri politici, arruolandoli immediatamente nell’impresa dei Mille.

Questa dimensione sotterranea, punitiva e claustrofobica ha generato nel tempo anche miti oscuri: la leggenda della criminalità organizzata narra che proprio nelle profondità di Santa Caterina abbiano vissuto reclusi per 29 anni Osso, Mastrosso e Carcagnosso, i tre mitici cavalieri spagnoli che, una volta riconquistata la libertà, avrebbero fondato rispettivamente Cosa Nostra in Sicilia, la Camorra in Campania e la ‘Ndrangheta in Calabria. La rinascita economica e culturale coincide invece con l’arrivo della famiglia Florio nell’800. Ignazio Florio Senior, un visionario dei suoi tempi, intuisce il potenziale produttivo della mattanza e rivoluziona il mercato conserviero mondiale, inventando il tonno sott’olio in lattine metalliche dal design iconico con apertura a chiave. Costruisce lo Stabilimento Florio, un monumentale capolavoro di archeologia industriale che dà dignità, stabilità e lavoro all’intera comunità egadina. Favignana diventa così la capitale economica del “regno dei Florio”.

La Belle Époque si riverbera nello splendore architettonico di Palazzo Florio, dove Donna Franca, musa dei più grandi artisti del tempo e definita “l’Unica” da Gabriele D’Annunzio, accoglie l’aristocrazia e i regnanti di tutta Europa, trasformando temporaneamente l’isola in un salotto d’avanguardia culturale internazionale. Il legame profondo tra la grande storia contemporanea e l’isola si rinnova in modo intimo e silenzioso nel Novecento attraverso Giovanni Falcone. Il giudice simbolo della lotta alla mafia, sceglieva Favignana come suo rifugio segreto e impenetrabile. Tra le mura della Tonnara e le calette più isolate, Falcone cercava la pace e la concentrazione necessarie per ricaricare le forze e portare avanti il suo lavoro: gli isolani, lo ricordano con commozione e orgoglio. Oggi, chi cammina tra le suggestive cave e i vicoli del porto non calpesta semplicemente una splendida meta turistica, ma un palcoscenico della storia dove la grandezza, la sofferenza, il genio pionieristico e il mito si fondono in un unico, eterno racconto mediterraneo. In effetti, Cicerone diceva: “La storia è testimonianza del passato, luce di verità, vita della memoria, maestra di vita, annunciatrice dei tempi antichi”.