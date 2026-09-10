Borges chiude il ciclo di letture del Liceo “Pascasino-Giovanni XXIII”

Si conclude mercoledì 17 settembre, dalle 19 alle 20, il percorso di “Letture sotto l’ombrellone”, il progetto di lettura estiva al tramonto promosso dal Dipartimento di Lettere del Liceo “Pascasino-Giovanni XXIII”. Il quarto e ultimo incontro della rassegna sarà dedicato a Jorge Luis Borges, con “I labirinti del tempo e l’infinito”, un viaggio tra le pagine labirintiche, i sogni e gli specchi infiniti che hanno reso unica la scrittura del grande autore argentino.

Una novità, questa volta, riguarda il luogo dell’appuntamento: per ragioni logistiche e, soprattutto, sentimentali, l’incontro non si terrà a Lido Zelig, sede delle tappe precedenti, ma nella cornice suggestiva de ‘U Jiardino di Assud, in via Armando Diaz. Un cambio di scena che non tradisce lo spirito del progetto, anzi lo arricchisce: anche i giardini, come i libri, sanno essere luoghi di rifugio e di incanto, spazi in cui la parola scritta trova nuova voce al calar del sole. Le letture, curate dagli studenti del Liceo Statale “Pascasino – Giovanni XXIII” di Marsala, hanno accompagnato l’estate marsalese attraverso le pagine di Umberto Eco, Bruce Chatwin, Joël Dicker, fino a giungere, in questo atto conclusivo, a Borges. Un percorso che ha voluto ricordare come leggere non sia soltanto un esercizio di arricchimento personale, ma un vero e proprio atto di cura: la lettura appassiona, stimola la fantasia, conduce la mente verso altri luoghi e distoglie dai pensieri più cupi. Un buon libro, si è detto più volte in questi mesi, è un autentico toccasana che rigenera il corpo e la mente. L’appuntamento di settembre porta con sé anche un contributo ideale di voci senza tempo — Omero, Cicerone, Dante, Shakespeare, Petrarca — a suggello di un progetto che ha saputo intrecciare classicità e contemporaneità sotto lo stesso cielo stellato.