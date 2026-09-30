Trent’anni di professione veterinaria: la dottoressa Maria Cristina Sciacca celebra il traguardo con la nuova Pet Clinic

A Marsala, in via Trapani 49, nasce il nuovo ambulatorio veterinario PET CLINIC. Un traguardo che coincide con i trent’anni di carriera della dottoressa Maria Cristina Sciacca, prima donna veterinaria della città di Marsala, da sempre impegnata nella cura degli animali e nella promozione di una cultura della salute e della prevenzione.

Trent’anni di professione, di studio, di aggiornamento continuo e di impegno sul territorio. È questo il significativo traguardo che la dottoressa Maria Cristina Sciacca, medico veterinario marsalese, celebra con l’inaugurazione della nuova PET CLINIC, il moderno ambulatorio veterinario sito a Marsala, in via Trapani 49.

Un percorso professionale iniziato nel marzo del 1996, quando la dottoressa Sciacca consegue con lode la laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Messina, diventando, in ordine cronologico, la prima donna veterinaria della città di Marsala.

Da allora, tre decenni dedicati alla medicina veterinaria, con una formazione che negli anni si è arricchita attraverso specializzazioni e competenze in ambiti sempre più specifici.

Dalla laurea alla specializzazione in Omeopatia veterinaria

Nel 2016, la dottoressa Sciacca consegue la specializzazione in Omeopatia veterinaria presso la Scuola Superiore di Studi Internazionali Rita Zanchi di Cortona, ampliando così il proprio percorso formativo e professionale.

Un’attitudine alla formazione permanente che prosegue negli anni e che, nel 2024, la porta a diventare esperta in laserterapia, disciplina che trova applicazione in diversi ambiti della medicina veterinaria.

Tra le sue competenze professionali rientra inoltre una particolare esperienza nella medicina felina, settore che richiede conoscenze specifiche legate alle peculiarità fisiologiche e comportamentali del gatto.

Trenta anni accanto agli animali e al territorio

Il percorso della dottoressa Sciacca non si è limitato all’attività clinica. Nel corso della sua carriera ha dedicato una parte importante del proprio impegno alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione della comunità sulle problematiche legate al randagismo.

In particolare, tra il 2005 e il 2015, è stata protagonista e promotrice di campagne di microchippatura e sterilizzazione di cani e gatti randagi, contribuendo concretamente alle attività di prevenzione e controllo del fenomeno sul territorio.

Un impegno che testimonia una concezione della professione veterinaria intesa non soltanto come cura dell’animale, ma anche come servizio alla collettività e strumento di tutela della salute pubblica.

L’impegno istituzionale

Parallelamente all’attività professionale, la dottoressa Sciacca ha ricoperto per sette anni il ruolo di consigliera dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Trapani, svolgendo anche l’incarico di segretaria.

Un’esperienza istituzionale che ha rappresentato un ulteriore momento di partecipazione alla vita della professione veterinaria e alla sua valorizzazione nel territorio.

ONE HEALTH AMBASSADOR

A coronamento di un percorso caratterizzato dall’attenzione alla salute animale, alla prevenzione e alla salute pubblica, la dottoressa Maria Cristina Sciacca è stata insignita del titolo di ONE HEALTH AMBASSADOR, riconoscimento legato al suo impegno nell’ambito della salute globale.

Il concetto di One Health mette in relazione la salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente, sottolineando come questi tre elementi siano strettamente interconnessi. Una prospettiva che ben rappresenta un percorso professionale sviluppatosi nell’arco di trent’anni.

La nuova PET CLINIC

È proprio nel segno di questa lunga esperienza che nasce oggi la nuova PET CLINIC di Marsala, in via Trapani 49: una nuova realtà professionale che rappresenta un ulteriore capitolo della storia della dottoressa Sciacca.

L’inaugurazione del nuovo ambulatorio assume così un significato particolare: non soltanto l’apertura di una nuova struttura, ma la celebrazione di trent’anni di medicina veterinaria, iniziati nel 1996 e costruiti attraverso formazione, esperienza clinica, ricerca di nuove competenze e impegno concreto per il benessere animale.

Dalla laurea con lode alla specializzazione in Omeopatia veterinaria, dalla medicina felina alla laserterapia, passando per l’impegno nella lotta al randagismo e l’attività istituzionale nell’Ordine professionale, il percorso della dottoressa Maria Cristina Sciacca racconta trent’anni di una professione in continua evoluzione.

Con la PET CLINIC, la dottoressa Sciacca apre dunque un nuovo capitolo della propria storia professionale, portando con sé tre decenni di esperienza e una visione della medicina veterinaria sempre più orientata alla prevenzione, alla cura e alla salute globale.