Mazara: è morto a 96 anni l’ex preside Ingrasciotta

Mondo della scuola e della cultura in lutto, a Mazara, per la scomparsa di Vito Ingrasciotta, 96 anni. Dirigente scolastico da anni in pensione, è stato tra i promotori della realizzazione dell’Istituto tecnico commerciale di Mazara del Vallo, di cui è stato anche Preside. E’ stato Preside del Liceo Adria, fondatore e presidente dell’Associazione Auser Umpel, l’Università Mazarese Popolare Età Libera.

“Esprimo i sentimenti di profondo cordoglio a nome personale, dell’amministrazione comunale e della comunità mazarese per la scomparsa del preside Vito Ingrasciotta personaggio di primo piano del mondo culturale ed accademico mazarese”, ha commentato il sindaco Salvatore Quinci, che ha espresso vicinanza alle figlie Valeria e Licia, ai familiari ed a tutta la comunità dell’Auser Umpel.

“Con la scomparsa del preside Ingrasciotta – aggiunge Quinci – Mazara del Vallo perde una persona per bene, da sempre impegnata nello sviluppo e nella promozione culturale cittadina”.

I funerali del preside Ingrasciotta saranno celebrati giovedì 1° ottobre alle ore 11,30 nella Basilica Cattedrale.