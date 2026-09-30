Al Santuario della Madonna di Trapani si celebrano gli 800 anni dalla morte di S. Francesco d’Assisti

Sabato 3 ottobre, presso il Santuario della Madonna di Trapani, alle ore 20.30, si terrà una serata di musica e meditazione in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. Parteciperanno 12 cori della Diocesi provenienti dalle comunità di Trapani, Alcamo, Erice Casa Santa, Custonaci, Valderice e il coro diocesano “Virgo drepanensis”: si alterneranno con un repertorio francescano con interventi di meditazione sul vocabolario della fraternità francescana a cura delle clarisse dei monasteri di Alcamo ed Erice.

L’idea di una serata francescana da vivere in occasione dell’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi è nata dal dialogo e dalla collaborazione tra l’Ufficio Liturgico Diocesano, la Commissione di Musica Sacra e le Sorelle Clarisse – dice don Antonino Castelli direttore dell’ufficio liturgico diocesano – Ci darà l’occasione di riunirci insieme in un momento durante il quale la Famiglia Francescana celebra il pio transito di San Francesco, che, otto secoli fa, concludeva il suo pellegrinaggio terreno tornando alla casa del Padre e innalzando il suo ultimo canto di lode: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra Morte corporale». Lo scopo della serata è attingere al ricco patrimonio spirituale del Poverello di Assisi attraverso il linguaggio della poesia e della musica – continua – lasciandosi guidare dalla sua esperienza di lode, di fraternità e di pace, per ravvivare nella nostra comunità ecclesiale e civile un clima di autentica fraternità. Parteciperanno in collegamento video le clarisse dei due monasteri: Santa Chiara di Alcamo e Sacro Cuore di Erice. La serata sarà aperta dalla meditazione del vescovo Pietro Maria Fragnelli.